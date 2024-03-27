«Флорида»
Турнирное положение: Многие восторгались «Флоридой» ещё пару недель назад, но сейчас клуб уже на третьей позиций в своей конференции.
Последние матчи: За пять последних поединков одержана всего лишь одна победа, причем она пришлась на самый крайний поединок против «Филадельфии» (4:1).
Травмированные игроки: У хозяев льда есть сложности с травмированными, но не такие серьёзные, как у подавляющего большинства франшиз лиги. Не могут принимать участие в поединках только Форслинг и Экблад.
Общий тонус клуба: Предстоящий поединок с конкурентом за победу в конференции легким точно не получится.
«Бостон»
Турнирное положение: После убедительной победной серии «Бостон» снова проиграл два матча подряд, но на втором месте в конференции все же остался.
Последние матчи: Поражения случились от «Филадельфии» и «Нью-Йорк Рейнджерс», но при этом нельзя сказать, что «мишки» играли безобразно.
Травмированные игроки: Монтгомери не может рассчитывать на Пойтраса, Бичера, Лучича, Маруна и Форборта.
Общий тонус клуба: В поединке против «Флориды» тренерский штаб хозяев способен придумать нечто нестандартное, чтобы удивить соперника.
Статистика для ставок
- За пять последних поединков «Флорида» выиграла всего лишь один раз
- «Бостон» выиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.58, на гостей — 2.61.
Прогноз: У гостей больше шансов выиграть предстоящую встречу.
- 2.22Спартак — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.90Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке практически неизбежен.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.