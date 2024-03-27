В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Многие восторгались «Флоридой» ещё пару недель назад, но сейчас клуб уже на третьей позиций в своей конференции.

Последние матчи: За пять последних поединков одержана всего лишь одна победа, причем она пришлась на самый крайний поединок против «Филадельфии» (4:1).

Травмированные игроки: У хозяев льда есть сложности с травмированными, но не такие серьёзные, как у подавляющего большинства франшиз лиги. Не могут принимать участие в поединках только Форслинг и Экблад.

Общий тонус клуба: Предстоящий поединок с конкурентом за победу в конференции легким точно не получится.

«Бостон»

Турнирное положение: После убедительной победной серии «Бостон» снова проиграл два матча подряд, но на втором месте в конференции все же остался.

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Последние матчи: Поражения случились от «Филадельфии» и «Нью-Йорк Рейнджерс», но при этом нельзя сказать, что «мишки» играли безобразно.

Травмированные игроки: Монтгомери не может рассчитывать на Пойтраса, Бичера, Лучича, Маруна и Форборта.

Общий тонус клуба: В поединке против «Флориды» тренерский штаб хозяев способен придумать нечто нестандартное, чтобы удивить соперника.

Статистика для ставок

За пять последних поединков «Флорида» выиграла всего лишь один раз

«Бостон» выиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.58, на гостей — 2.61.

Прогноз: У гостей больше шансов выиграть предстоящую встречу.

Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке практически неизбежен.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.