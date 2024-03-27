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    «Бостон» имеет больше шансов на успех?

    «Флорида» — «Бостон». Ставка (к. 2.61), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Многие восторгались «Флоридой» ещё пару недель назад, но сейчас клуб уже на третьей позиций в своей конференции.

    Последние матчи: За пять последних поединков одержана всего лишь одна победа, причем она пришлась на самый крайний поединок против «Филадельфии» (4:1).

    Травмированные игроки: У хозяев льда есть сложности с травмированными, но не такие серьёзные, как у подавляющего большинства франшиз лиги. Не могут принимать участие в поединках только Форслинг и Экблад.

    Общий тонус клуба: Предстоящий поединок с конкурентом за победу в конференции легким точно не получится.

    «Бостон»

    Турнирное положение: После убедительной победной серии «Бостон» снова проиграл два матча подряд, но на втором месте в конференции все же остался.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Поражения случились от «Филадельфии» и «Нью-Йорк Рейнджерс», но при этом нельзя сказать, что «мишки» играли безобразно.

    Травмированные игроки: Монтгомери не может рассчитывать на Пойтраса, Бичера, Лучича, Маруна и Форборта.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Флориды» тренерский штаб хозяев способен придумать нечто нестандартное, чтобы удивить соперника.

    Статистика для ставок

    • За пять последних поединков «Флорида» выиграла всего лишь один раз

    • «Бостон» выиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.58, на гостей — 2.61.

    Прогноз: У гостей больше шансов выиграть предстоящую встречу.

    Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке практически неизбежен.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Бостон» с коэффициентом 2.61. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Бостон» имеет больше шансов на успех?
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