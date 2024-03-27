«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Надежды на победу в конференции у «Нью-Йорк Рейнджерс» сохраняются, поскольку сейчас сразу у четырех клубов Востока одинаковое количество очков (по 97).
Последние матчи: За девять последних поединков у «синерубашечников» всего лишь два поражения, что позволило клубу из Нью-Йорка включиться в борьбу за победу в конференции.
Травмированные игроки: У Лавиолетта есть проблемы с составом, но не критические. Не смогут принять участие в предстоящем поединке Линдгрен, Труба, Уилер и Хитил.
Общий тонус клуба: В матче против мотивированной «Филадельфии» придется очень сильно постараться, чтобы добыть домашнюю викторию.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Впервые за долгое время у «Филадельфии» есть реальные шансы на попадание в плей-офф, и клуб Тортореллы их попросту не может упустить.
Последние матчи: В последнем поединке клуб из Пенсильвании не справился с «Флоридой» (1:4), хотя до этого обыграл «Бостон» (3:2).
Травмированные игроки: Пенсильванский коллектив также будет играть далеко не в самом оптимальном составе. Клубу не смогут помочь Дрисдейл, Ристолайнен, Силер, Харт и Эллис.
Общий тонус клуба: В игре против «Рейнджерс» у гостей куда меньше шансов на успех, поскольку статистика последних очных встреч говорит в пользу коллектива из Нью-Йорка.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» выиграли шесть последних очных противостояний
- «Филадельфия» проиграла три последних выездных матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.73, на гостей — 3.59.
Прогноз: По всем статистическим выкладкам хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.
- 2.22Спартак — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.61Флорида — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В матче вполне может оказаться большое количество заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.42.