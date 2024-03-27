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    У хозяев больше шансов на успех?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.90), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Надежды на победу в конференции у «Нью-Йорк Рейнджерс» сохраняются, поскольку сейчас сразу у четырех клубов Востока одинаковое количество очков (по 97).

    Последние матчи: За девять последних поединков у «синерубашечников» всего лишь два поражения, что позволило клубу из Нью-Йорка включиться в борьбу за победу в конференции.

    Травмированные игроки: У Лавиолетта есть проблемы с составом, но не критические. Не смогут принять участие в предстоящем поединке Линдгрен, Труба, Уилер и Хитил.

    Общий тонус клуба: В матче против мотивированной «Филадельфии» придется очень сильно постараться, чтобы добыть домашнюю викторию.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Впервые за долгое время у «Филадельфии» есть реальные шансы на попадание в плей-офф, и клуб Тортореллы их попросту не может упустить.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В последнем поединке клуб из Пенсильвании не справился с «Флоридой» (1:4), хотя до этого обыграл «Бостон» (3:2).

    Травмированные игроки: Пенсильванский коллектив также будет играть далеко не в самом оптимальном составе. Клубу не смогут помочь Дрисдейл, Ристолайнен, Силер, Харт и Эллис.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Рейнджерс» у гостей куда меньше шансов на успех, поскольку статистика последних очных встреч говорит в пользу коллектива из Нью-Йорка.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» выиграли шесть последних очных противостояний

    • «Филадельфия» проиграла три последних выездных матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.73, на гостей — 3.59.

    Прогноз: По всем статистическим выкладкам хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.

    Альтернативный прогноз: В матче вполне может оказаться большое количество заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.42.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на хоккей. У хозяев больше шансов на успех?
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