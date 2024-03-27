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    Разгромит ли Аргентина Коста-Рику?

    Аргентина — Коста-Рика. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Коста-Рика
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    Аргентина — безоговорочный фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 27 марта пройдет игра Аргентина — Коста-Рика. Начало — 05:50 (мск). Аргентина — Коста-Рика: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Марта 2024 года
    Аргентина
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    •  Аргентина 05:50 Коста-Рика Коста-Рика
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    Аргентина

    Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Аргентина уверенно лидирует, хотя для выхода на мундиаль достаточно выйти в топ-6.

    После шести матчей команда набрала 15 очков и опережает второй в таблице Уругвай на два балла. Отрыв до седьмой строчки, которая дает путевку в плей-офф, составляет 10 пунктов.

    Аргентина — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи разгромила Сальвадор (3:0) на своем поле.

    Эта победа стала второй кряду в поединках, которые пришлись на квалификацию мирового первенства и одну контрольную игру.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Месси, Дибала, Паласиос и Сенеси травмированны, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 17 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 16 раз при одном поражении.

    Очевидно, что с такой формой сопернику остается рассчитывать только на то, что статус товарищеской игры предоставит им шанс выстоять на арене в Лос-Анджелесе.

    Лионель Месси — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с тремя голами.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: пока борьба в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ не началась, Коста-Рика участвовала в Лиге наций.

    В этом турнире команда выступала в финальной стадии, где по сумме двух матчей в четвертьфинале уступила Панаме с общим счетом 1:6.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках плей-офф Лиги наций обыграла на своем поле Гондурас (3:1).

    Этот успех продлил победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй состоялся в Лиге наций.

    Не сыграют: Кейлор Навас, Дуарте, Овьедо и Уостон травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах Коста-Рика трижды потерпела поражение и два раза выиграла.

    Очевидно, что такая форма не обещает коллективу особых шансов на успех, поэтому надежда на то, что именитый соперник отнесется к данному спаррингу не слишком серьезно.

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    В Лиге наций у команды нет лучшего бомбардира, поскольку все четыре ее мяча забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Аргентины было забито меньше 2,5 голов

    • в 11 последних матчах Аргентины хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей Коста-Рики было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.30, победа Коста-Рики — в 12.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в 10 из 11 последних матчей хозяев их соперник не забивал. Действующий чемпион мира настолько надежен в обороне, что крайне редко пропускает.

    Гости при этом явно уступают сопернику по классу, чтобы испортить ему эту статистику.

    Ставка: только Аргентина забьет за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Аргентина — Коста-Рика с коэффициентом 1.88. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Аргентина Коста-Рику?
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