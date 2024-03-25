Сегодня в 22:45 по московскому времени сборная Украины разыграет с Исландией одну из трех последних путевок на чемпионат Европы 2024 года. Матч состоится в польском городе Вроцлав. За ходом встречи приглашаем вас следить с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Украина

Сборная Украины выступала в отборочной группе вместе с национальными командами из Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. «Желто-синие» набрали 14 очков в 8-ми матчах и остановились на третьей позиции, пропустив вперед англичан и итальянцев.

В полуфинале стыкового матча подопечным Сергея Реброва противостояла сборная Боснии и Герцеговины. До 85-й минуты встречи в Зенице боснийцы вели 1:0, но затем вышедший на замену Яремчук восстановил разницу в счете, а через три минуты Роман ассистировал Довбику, гол которого принес победу своей национальной команде.

В случае победы над сборной Исландии украинцы сыграют на четвертом подряд чемпионате Европы. В 2012 и 2016 годах «желто-синие» не выходили из группы, а на Евро-2020 сборная Украины добралась до четвертьфинала, уступив там англичанам.

Исландия

Исландия заняла четвертое место в отборочной группе с Португалией, Словакией, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном. «Викинги» набрали 10 очков в 10-ти матчах при 3-х победах, одной ничьей и 6-ти поражениях.

Сборная Исландии не смогла пробиться напрямую на Евро, но тем не менее продолжила борьбу за три оставшиеся путевки по результатам рейтинга Лиги наций. В полуфинале стыкового матча подопечные Оге Харейде с крупным счетом обыграли Израиль (4:1).

Исландцы играли на чемпионате Европы только один раз. В 2016 году на турнире во Франции сборная с островного государства сенсационно добралась до четвертьфинала.

Личные встречи

В 4-х очных матчах на счету обеих сборных по одной победе, еще в двух случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Украина — Исландия с коэффициентом 1.78.