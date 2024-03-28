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    Выйдет ли «Ланус» в лидеры?

    «Ланус» — «Унион Санта-Фе». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 28 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ланус» — «Унион Санта-Фе»
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    «Ланус» — фаворит матча
    В рамках 12-го тура аргентинского Кубка Профессиональной лиги 28 марта пройдет матч «Ланус» — «Унион Санта-Фе». Начало — 03:30 (мск). «Ланус» — «Унион Санта-Фе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ланус»

    Турнирное положение: «Ланус» занимает вторую позицию группы B Кубка Профессиональной лиги Аргентины, набрав 22 очка в 11 матчах.

    Отставание от лидера «Годой Крус» составляет всего один балл, тогда как отрыв от третьего «Эстудиантеса» и четвертого «Ньюэллз Олд Бойз» — четыре очка.

    Последние матчи: хозяева в последней игре выиграли. На чужом поле они обыграли «Бельграно» с минимальным счетом 1:0.

    Эта победа стала третьей в пяти поединках, которые пришлись на Кубок Профессиональной лиги и Кубок Аргентины.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Ланус» лишь два раза проиграл при шести победах и одной ничьей.

    Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на успех, а мотивация стать лидером при домашних трибунах наверняка будет гнать его вперед.

    Вальтер Боу — лучший бомбардир команды в первенстве с шестью голами.

    «Унион Санта-Фе»

    Турнирное положение: «Унион Санта-Фе» занимает седьмую строчку группы B аргентинского Кубка Профессиональной лиги, набрав 16 очков в 11 матчах.

    Таким образом, команда отстает от четвертой позиции, которая выводит в четвертьфинал, лишь на два балла. Соперник оторвался на шесть очков.

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    • Последние матчи: гости в последнем поединке сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Сентраль Кордова» (2:2).

    Эта мировая продлила мини-серию без побед клуба, ведь ранее он уступил в Кубке Профессиональной лиги «Дефенса и Хустисиа» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «Унион Санта-Фе» не выиграл после победной серии в три игры.

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    Это говорит о противоречивой форме коллектива, ведь с одной стороны налицо небольшой спад, с другой — перед этим было три победы кряду.

    Сразу несколько игроков команды забили по два гола, что для нее пока что является наибольшим индивидуальным показателем результативности.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лануса» было забито меньше 2,5 голов

    • в шести из девяти последних матчей «Ланус» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Униона» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 2.90, победа «Униона Санта-Фе» — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.45.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяева выиграли. Они все же превосходят классом соперника.

    Гости не выиграли в двух последних матчах, в одном из которых проиграли, так что нанесут визит явно не в лучшем состоянии.

    Ставка: «Ланус» победит за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь в четырех из пяти последних матчей «Униона» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч «Ланус» — «Унион Санта-Фе» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Ланус» в лидеры?
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