Россиянин Карен Хачанов сыграет против немца Александра Зверева в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 03:30 мск. Зверев — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша спокойно прошел два предыдущих раундах, несмотря на то, что у него уже был здесь один непростой соперник.

В первом матче немецкий теннисист одержал уверенную победу над Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2, 6:4.

Это был, пожалуй, один из лучших его матчей в сезоне. Зверев проиграл на своей подаче лишь два очка. На первом мяче он забрал 93 процента розыгрышей, а на втором — 10 из 10.

После этого Зверев выиграл у американца Кристофера Юбэнкса — 7:6, 6:3.

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В первой партии американец не смог подать на сет при счете 5:3. Это был ключевой момент матча, после которого Зверев взял ситуацию на корте под свой контроль.

Хачанов

Карен в предыдущем матче с трудом выиграл у Франсиско Серундоло — 6:1, 5:7, 7:6.

Во втором сете при счете 5:5 игру пришлось приостановить на 12 минут из-за того, что одному из болельщиков стало плохо. Так совпало, что сразу после паузы россиянин отдал гейм на подаче, а вместе с ним и партию.

В решающем сете аргентинец сразу сделал брейк, но Хачанову все-таки удалось отыграться и дожать соперника на тай-брейке.

В какой-то момент всё шло к тому, что Карену хватит двух сетов для победы, но из-за ситуации на трибунах он, похоже, на некоторое время потерял концентрацию.

Ранее в этом сезоне Хачанов выигрывал больше двух матчей только на Открытом чемпионате Австралии и в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: Карен сыграет против Саши впервые с 2021 года, когда он уступил немцу в финале олимпийского турнира со счетом 3:6, 1:6. Вряд ли в предстоящем матче дойдет до разгрома, но все же есть ощущение, что россиянин не справится с подачей соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 2.20.