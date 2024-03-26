Грузия — Греция: счет матча 0:0, по пенальти 4:2, обзор голов

В финальном матче квалификации Евро-2024 сборная Грузии по пенальти победила команду Греции.

В основное время соперники не забили друг другу, а вот в серии пенальти точнее оказались грузины — 4:2.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь C Грузия — Греция 0:0 Грузия: Георгий Мамардашвили, Соломон Кверквелия, Гурам Кашия, Лаша Двали, Отар Какабадзе, Отар Китеишвили (Ника Квеквескири, 104'), Георгий Кочорашвили, Георгий Чакветадзе (Зурико Давиташвили, 104'), Хвича Кварацхелия (Георгий Квилитая, 109'), Леван Шенгелия (Георгий Цитаишвили, 86'), Буду Зивзивадзе (Жорж Микаутадзе, 75') Греция: Одиссеас Влаходимос, Константинос Цимикас, Пантелис Хацидиакос (Панайотис Рецос, 106'), Константинос Мавропанос, Джордж Балдок (Лазарос Рота, 61'), Георгиос Масурас, Петрос Манталос (Андреас Бухалакис, 98'), Димитриос Курбелис (Манолис Сиопис, 67'), Димитриос Пелькас (Яннис Константелиас, 61'), Фотис Иоаннидис (Георгиос Якумакис, 91'), Анастасиос Бакасетас Предупреждения: Джордж Балдок (6'), Пантелис Хацидиакос (35'), Буду Зивзивадзе (42'), Константинос Мавропанос (45'), Соломон Кверквелия (50'), Яннис Константелиас (90'), Лазарос Рота (90 + 3') Удаление: Георгий Лория (45 + 3')

Сборная Грузии впервые в истории выступит на чемпионате Европы. Грузины сыграют в одной группе с Португалией, Турцией и Чехией