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    Семшов: Тренер должен быть авторитетом, с харизмой

    Футбол Футбол России
    Бывший футболист сборной России, а ныне тренер Игорь Семшов в эксклюзивном интервью Livesport.ru высказался о работе наставником.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Я считаю, что тренер должен быть требовательным. Поддерживать дисциплину в команде. И гнуть свою линию. Когда говорят: вот с этим надо помягче, с этим — пожёстче. Подождите! Они подписали профессиональные контракты. Получают деньги. И должны выполнять требования главного тренера. А помягче, пожёстче… мужику 30 лет, и с ним — помягче?! Если он не выполняет, я способен на него повысить голос. Если всё выполняет, в спокойном тоне говорю. Это профессиональный спорт. Не выполняешь — иди восвояси. Будешь сидеть в запасе. Выполняешь — я тебя подкорректирую, и все.

    Тренер должен быть авторитетом, с харизмой. А если у него авторитет есть еще из футбольного прошлого, это плюс», — сказал Семшов.

    Полное интервью с Игорем Семшовым можете прочитать по этой ссылке.

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