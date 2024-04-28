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    Сможет ли «Пари НН» прервать свою серию поражений?

    «Ахмат» — «Пари НН». Прогноз (к. 2.05) на футбол, РПЛ, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Пари НН»
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    «Пари НН»
    В воскресенье, 28 апреля, в 26-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле примет «Пари НН». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Ахмат» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Апреля 2024 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 14:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Ахмат»

    Турнирное положение: Совсем недавно команда попала в сложную ситуацию, проиграв несколько матчей. После 25-и туров «Ахмат» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе.

    Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ, имея одинаковое количество баллов с «Оренбургом», который находится в зоне стыков. К тому же, и отрыв от «Урала» не такой большой (2 балла).

    Ахмат — Пари НН: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре «Ахмат» обыграл «Сочи» с минимальным счетом 1:0, забив единственный гол на 30-й минуте. До этого грозненцы неожиданно одолели ЦСКА на чужом поле (1:2).

    В последних 5-и встречах РПЛ у «Ахмата» 2 победы и 3 поражения. В одной из встреч команда умудрилась дома проиграть «Балтике» со счетом 1:7 — это самый крупный результат в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

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    Не сыграют: Заим Диванович, Амин Талал и Евгений Харин (у всех — травмы).

    Состояние команды: Вроде бы «Ахмат» смог выбраться из ямы на финише турнира и сейчас имеет все шансы сохранить прописку в РПЛ, для этого необходимо стабильно набирать очки в оставшихся 6-и турах.

    Стоит отметить, что «Ахмат» в последнее время все никак не может обыграть «Пари НН» в очных встречах. Грозненцы обыгрывали нижегородцев еще в мае 2022-го года со счетом 1:0.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Команда имела возможность попасть в 5-ку лидеров чемпионата по итогам сезона, но, провалив концовку, занимает лишь 10-е место в таблице РПЛ.

    За 25 встреч «Пари НН» набрал 28 очков, опережая зону стыковых матчей лишь на 2 балла. Судя по последним результатам, команда вполне может и вылететь из турнира.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «Пари НН» проиграл «Локомотиву» (2:3), ведя в счете 2:0, пропустив 3 гола уже в концовке встречи. До этого команда уступила «Динамо» (1:4).

    У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда Сергея Юрана умудрилась пропустить 16 голов при 7-и забитых.

    Не сыграют: Илья Жигулев, Мамаду Маига, Константин Марадишвили (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Пари НН» в последнее время часто бывал в положении, когда победа очень близко, но в решающий момент она просто ускользает, видимо дело в психологии игроков.

    Несмотря на это, «Пари НН» частенько обыгрывает «Ахмат». В последней очной встрече нижегородцы одолели своего соперника со счетом 2:0, забив все свои голы в 1-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» выиграл 2 последних матча в РПЛ

    • У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

    • В последних 3-х очных встречах «Пари НН» непременно побеждал «Ахмат»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 2.12, победа «Пари НН» — 3.55, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Хоть и нижегородцы стабильно проигрывают в последнее время, но постоянно забивает.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Пари НН» 1 больше за 2.05.

    Прогноз: «Пари НН» играет очень весело в последнее время.

    Ставка: Обе забьют за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Пари НН» прервать свою серию поражений?
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