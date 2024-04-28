В воскресенье, 28 апреля, в 26-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле примет «Пари НН». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Ахмат» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Совсем недавно команда попала в сложную ситуацию, проиграв несколько матчей. После 25-и туров «Ахмат» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе.

Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ, имея одинаковое количество баллов с «Оренбургом», который находится в зоне стыков. К тому же, и отрыв от «Урала» не такой большой (2 балла).

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Последние матчи: В прошедшем туре «Ахмат» обыграл «Сочи» с минимальным счетом 1:0, забив единственный гол на 30-й минуте. До этого грозненцы неожиданно одолели ЦСКА на чужом поле (1:2).

В последних 5-и встречах РПЛ у «Ахмата» 2 победы и 3 поражения. В одной из встреч команда умудрилась дома проиграть «Балтике» со счетом 1:7 — это самый крупный результат в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

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Не сыграют: Заим Диванович, Амин Талал и Евгений Харин (у всех — травмы).

Состояние команды: Вроде бы «Ахмат» смог выбраться из ямы на финише турнира и сейчас имеет все шансы сохранить прописку в РПЛ, для этого необходимо стабильно набирать очки в оставшихся 6-и турах.

Стоит отметить, что «Ахмат» в последнее время все никак не может обыграть «Пари НН» в очных встречах. Грозненцы обыгрывали нижегородцев еще в мае 2022-го года со счетом 1:0.

«Пари НН»

Турнирное положение: Команда имела возможность попасть в 5-ку лидеров чемпионата по итогам сезона, но, провалив концовку, занимает лишь 10-е место в таблице РПЛ.

За 25 встреч «Пари НН» набрал 28 очков, опережая зону стыковых матчей лишь на 2 балла. Судя по последним результатам, команда вполне может и вылететь из турнира.

Последние матчи: В прошедшем туре «Пари НН» проиграл «Локомотиву» (2:3), ведя в счете 2:0, пропустив 3 гола уже в концовке встречи. До этого команда уступила «Динамо» (1:4).

У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда Сергея Юрана умудрилась пропустить 16 голов при 7-и забитых.

Не сыграют: Илья Жигулев, Мамаду Маига, Константин Марадишвили (у всех — травмы).

Состояние команды: «Пари НН» в последнее время часто бывал в положении, когда победа очень близко, но в решающий момент она просто ускользает, видимо дело в психологии игроков.

Несмотря на это, «Пари НН» частенько обыгрывает «Ахмат». В последней очной встрече нижегородцы одолели своего соперника со счетом 2:0, забив все свои голы в 1-м тайме.

Статистика для ставок

«Ахмат» выиграл 2 последних матча в РПЛ

У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «Пари НН» непременно побеждал «Ахмат»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 2.12, победа «Пари НН» — 3.55, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Хоть и нижегородцы стабильно проигрывают в последнее время, но постоянно забивает.

Ставка: Индивидуальный тотал «Пари НН» 1 больше за 2.05.

Прогноз: «Пари НН» играет очень весело в последнее время.

Ставка: Обе забьют за 1.85.