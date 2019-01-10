«Куньлунь» вырвал победу у «Барыса»

«Куньлунь»
КХЛ
Дубль в составе победителей на счету Брэндона Ипа, еще одну шайбу забросил Патрик Лунд. За хозяев отличился защитник Алексей Маклюков.
«Куньлунь» набрал 43 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. У «Барыса» 65 очков и четвертая позиция.
13 января «Барыс» дома примет «Сочи», а «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Маклюков — 1 (Кормье), 0:39 — 1:0. Лунд — 6 (бол., Фонтэйн, Лофквист), 10:46 — 1:1. Йип — 14 (бол., Лаюнен, Сан-Пьер), 13:39 — 1:2. Йип — 15 (мен., п.в.), 59:47 — 1:3Вратари: Карлссон (57:48 — 59:47) — КархуненБроски: 33 (12+15+6) — 31 (16+9+6)Штраф: 8 — 6