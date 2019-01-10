«Куньлунь» вырвал победу у «Барыса»

Астанинскийпотерпел домашнее поражение от(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей на счету Брэндона Ипа, еще одну шайбу забросил Патрик Лунд. За хозяев отличился защитник Алексей Маклюков.

«Куньлунь» набрал 43 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. У «Барыса» 65 очков и четвертая позиция.

13 января «Барыс» дома примет «Сочи», а «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Йокеритом».