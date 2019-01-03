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    Сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Словакии
    Сборная России одержала крупную победу над командой Словакии в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России
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    Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась со счетом 8:3 (4:0, 3:0, 1:3).

    В составе российской команды шайбы дубль оформил Клим Костин. По шайбе забросили Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев, Никита Шашков, Кирилл Слепец и Илья Морозов.

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    • У словаков в третьем периоде отличились Мартин Фехервари, Милош Роман и Михал Иван.

    Во втором периоде травму получил лидер российской команды Виталий Кравцов, который досматривал матч с трибун.

    МЧМ-2019. 1/4 финала
    Россия — Словакия — 8:3 (4:0, 3:0, 1:3)
    Голы: Денисенко — 3 (Саморуков, Кравцов), 5:36 — 1:0. Старков — 1 (Коваленко, Романов), 6:07 — 2:0. Алексеев — 2 (Коваленко, Старков), 7:49 — 3:0. Шашков — 1 (Романов, Подколзин), 10:56 — 4:0. Костин — 1 (Денисенко, Ольшанский), 31:40 — 5:0. Костин — 2 (бол., Денисенко, Алексеев), 38:20 — 6:0. Слепец — 2 (Галимов, Муранов), 39:38 — 7:0. Фехервари — 1 (Иван, Поспишил), 43:35 — 7:1. Ил. Морозов — 1 (Шашков, Ольшанский), 52:03 — 8:1. Роман — 3 (Иван, Фехервари), 58:58 — 8:2. Иван — 1 (бол., Фехервари, Лишка), 59:51 — 8:3Вратари: Кочетков (Тарасов, 40:00) — Главай (Скленар, 7:49)Штраф: 12 — 8Броски: 30 (10-13-7) — 35 (11-12-12)

    В полуфинале сборная России сыграет с командой США, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (3:1). Встреча пройдет 5 января и начнется в 0:00 мск. 0

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