Сборная Финляндии не пустила Канаду в полуфинал МЧМ-2019

Сборнаянанесла поражение командев четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

В начале второго периода счет открыли хозяева благодаря точному броску Иэна Митчелла.

Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, когда без вратаря смог отличиться Алекси Хепониеми.

В овертайме победу «суоми» принес Тони Утунен. При этом капитан канадцев Макс Комтуа перед этим не реализовал штрафной бросок.

МЧМ-2019. 1/4 финала Канада — Финляндия — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Митчелл — 1 (Хейтон, Фрост), 21:30 — 1:0. Хепониеми — 2 (Толванен, Вааканайнен), 59:13 — 1:1. Утунен — 1 (Талвитие, Хепониеми), 65:17 — 1:2Нереализованный буллит: Комтуа (Канада U20), 61:14 (Вратарь)Вратари: Дипьетро — Луукконен (57:35 — 58:08, 59:00 — 59:13)Штраф: 4 — 6Броски: 25 (7+9+7+2) — 34 (11+12+8+3)

В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная Финляндии встретится со сборной Швейцарии, сенсационно обыгравшей Швецию (2:0). 0