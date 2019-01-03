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    Сборная Финляндии не пустила Канаду в полуфинал МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная Канады Сборная Швеции Сборная Швейцарии
    Сборная Финляндии нанесла поражение команде Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира.

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    Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

    В начале второго периода счет открыли хозяева благодаря точному броску Иэна Митчелла.

    Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, когда без вратаря смог отличиться Алекси Хепониеми.

    В овертайме победу «суоми» принес Тони Утунен. При этом капитан канадцев Макс Комтуа перед этим не реализовал штрафной бросок.

    МЧМ-2019. 1/4 финала
    Канада — Финляндия — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Митчелл — 1 (Хейтон, Фрост), 21:30 — 1:0. Хепониеми — 2 (Толванен, Вааканайнен), 59:13 — 1:1. Утунен — 1 (Талвитие, Хепониеми), 65:17 — 1:2Нереализованный буллит: Комтуа (Канада U20), 61:14 (Вратарь)Вратари: Дипьетро — Луукконен (57:35 — 58:08, 59:00 — 59:13)Штраф: 4 — 6Броски: 25 (7+9+7+2) — 34 (11+12+8+3)

    В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная Финляндии встретится со сборной Швейцарии, сенсационно обыгравшей Швецию (2:0). 0

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