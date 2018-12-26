«Нефтехимик» потерпел поражение от рижского «Динамо»

«Нефтехимик»
dynamo.kharkiv.ua
В составе победителей отличились Рихард Маренис (51-я минута) и Кристапс Сотниекс (54).
«Нефтехимик» провел первый матч после отставки Андрея Назарова. Командой в Риге руководил Вячеслав Буцаев.
«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 39 очков после 41 игры. «Нефтехимик» идет 10-м на Востоке с 35 баллами после 43 матчей.
28 декабря «Динамо» дома примет «Торпедо», а «Нефтехимик» на день раньше сыграет со «Слованом» в гостях.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Маренис — 2 (Павлов, Гиллис), 50:52 — 1:0. Сотниекс — 3 (Макмиллан), 53:31 — 2:0Вратари: Билялов — Коротаев (59:04)Броски: 18 (4+9+5) — 43 (8+18+17)Штраф: 10 — 10