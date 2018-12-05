«Локомотив» обыграл «Амур»

«Локомотив»
«Амур»
В составе победителей отличились Никита Черепанов, Данил Юртайкин и Петри Контиола.
При счете 0:2 хабаровская команда поменяла вратаря — Марек Лангхаммер уступил место Евгению Аликину.
Голкипер хозяев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 33 броска.
Хабаровская команда продлила серию поражений до четырёх матчей, «железнодорожники» выиграли в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Черепанов — 2 (Иванов, Каюмов), 2:03 — 1:0. Юртайкин — 5 (Контиола), 2:59 — 2:0. Контиола — 8 (бол., Накладал), 39:48 — 3:0Вратари: Салак — Лангхамер (Аликин, 2:59)Броски: 25 (10+10+5) — 33 (6+10+17)Штраф: 6 — 8