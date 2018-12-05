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    «Локомотив» обыграл «Амур»

    КХЛ Амур Локомотив
    Ярославский «Локомотив» обыграл хабаровский «Амур» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Локомотив»
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    В составе победителей отличились Никита Черепанов, Данил Юртайкин и Петри Контиола.

    При счете 0:2 хабаровская команда поменяла вратаря — Марек Лангхаммер уступил место Евгению Аликину.

    Голкипер хозяев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 33 броска.

    Хабаровская команда продлила серию поражений до четырёх матчей, «железнодорожники» выиграли в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Черепанов — 2 (Иванов, Каюмов), 2:03 — 1:0. Юртайкин — 5 (Контиола), 2:59 — 2:0. Контиола — 8 (бол., Накладал), 39:48 — 3:0Вратари: Салак — Лангхамер (Аликин, 2:59)Броски: 25 (10+10+5) — 33 (6+10+17)Штраф: 6 — 8
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