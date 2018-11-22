«Трактор» выиграл у «Нефтехимика»

«Трактор» — «Нефтехимик»
«Нефтехимик»
Встреча завершилась победой челябинцев со счетом 3:2.
Дублем у победителей отметился Кристиан Томас, еще одна шайба на счету Игоря Полыгалова. У гостей шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин и Ильдар Шиксатдаров.
«Трактор» (27 очков) идет на Востоке десятым, «Нефтехимик» (28 очков) — на девятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Томас — 1 (Энлунд, Стоа), 3:16 — 1:0. Бикмуллин — 1 (Брынцев), 13:13 — 1:1. Томас — 2 (Энлунд), 34:19 — 2:1. Полыгалов — 8 (Глинкин), 38:49 — 3:1. Шиксатдаров — 3 (бол., Шарипзянов), 52:59 — 3:2Вратари: Демченко — Ежов (58:02)Штраф: 15 — 35Броски: 19 (4+11+4) — 34 (12+13+9)