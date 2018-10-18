«Слован» минимально переиграл «Амур»

Братиславскийна своем льду переиграл хабаровскийв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

В составе словацкой команды отличились Андрей Месарош и Рудольф Червены. За хабаровчан шайбу провел Михал Йордан.

«Слован» после 20 матчей занимает восьмое место на Западе, «Амур» после 18 игр на 11-й строчке на Востоке.