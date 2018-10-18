«Слован» минимально переиграл «Амур»

Хоккеисты «Слован»
ХК «Слован»
В составе словацкой команды отличились Андрей Месарош и Рудольф Червены. За хабаровчан шайбу провел Михал Йордан.
«Слован» после 20 матчей занимает восьмое место на Западе, «Амур» после 18 игр на 11-й строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Сукель — 6 (бол., Мезарош, Вирта), 32:02 — 1:0. Червены — 5 (мен., Лунтер), 36:22 — 2:0. Пьянов — 1 (Йордан), 57:52 — 2:1Вратари: Штепанек — Аликин (59:03 — 59:40, 59:57)Штрафы: 10-10Броски: 20 (6+8+6) — 33 (10+10+13)