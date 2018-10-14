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    «Авангард» в домашнем матче одолел «Барыс»

    КХЛ Авангард Барыс
    «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Барыс» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

    Хоккеисты «Авангарда»
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    В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Давид Деарне и Даррен Дитц.

    Во втором игровом отрезке соперники также забили по голу. Точные броски в активе Сергея Широкова и Мэттью Фраттина.

    В дебюте третьей 20-минутки Илья Михеев вновь вывел хозяев вперед, однако буквально через две минуты Дастин Бойд восстановил паритет.

    И лишь после этого Алексей Емелин и тот же Михеев окончательно дожали гостей из Казахстана.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Деарне — 2 (Пережогин), 5:25 — 1:0. Дитц — 6 (бол., Старченко), 19:40 — 1:1. Широков — 9 (Покка, Емелин), 23:54 — 2:1. Фраттин — 6 (бол., Бойд, Даллмэн), 39:40 — 2:2. Михеев — 7 (Покка, Емелин), 44:36 — 3:2. Бойд — 1 (п.в.), 46:17 — 3:3. Емелин — 1 (Верстиг), 50:39 — 4:3. Михеев — 8 (п.в., Фисенко), 59:34 — 5:3Вратари: Бобков (46:02 — 46:17) — Карлссон (58:20 — 59:34, 59:52)Штраф: 12 — 8Броски: 35 (16+9+10) — 25 (3+14+8)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (29 очков), а «Барыс» — седьмое (20 очков). 0

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