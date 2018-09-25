КХЛ. «Автомобилист» одолел «Локомотив», ЦСКА сыграет с «Сочи»

«Автомобилист» — «Локомотив» 5:4 ОТ
В матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду в овертайме обыграл ярославский «Локомотив» — 5:4 (1:2,0:2,3:0,1:0).
В составе победителей точными бросками отличились Егор Миловзоров, Франсис Паре (дважды), Анатолий Голышев и Дэн Секстон. У ярославцев две шайбы забросил Степан Санников, по одной — Андрей Локионов и Денис Алексеев.
«Железнодорожники» с 13-ю очками после десяти игр остались вторыми в Западной конференции. «Автомобилист» с двадцатью очками лидирует в Восточной. В активе клуба из Екатеринбурга 10 побед кряду.
В следующем матче команда из Екатеринбурга 27 сентября примет «Северсталь», а ярославцы в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».
«Металлург» Мг — «Северсталь» 2:1
В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
В составе победителей шайбы на счету у Андрея Чибисова и Владислава Калетника. В составе «Северстали» шайбу забросил Картер Эштон.
«Магнитка» с 12-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на седьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков.
Следующим соперником «Металлурга» станет московское «Динамо», а «Северсталь» сыграет против «Автомобилиста».
«Динамо» Рига — «Йокерит»
«Слован» — «Спартак»