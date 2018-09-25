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    КХЛ. «Автомобилист» одолел «Локомотив», ЦСКА сыграет с «Сочи»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 сентября

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    Во вторник, 25 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей.
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    «Автомобилист» — «Локомотив» 5:4 ОТ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду в овертайме обыграл ярославский «Локомотив» — 5:4 (1:2,0:2,3:0,1:0).

    В составе победителей точными бросками отличились Егор Миловзоров, Франсис Паре (дважды), Анатолий Голышев и Дэн Секстон. У ярославцев две шайбы забросил Степан Санников, по одной — Андрей Локионов и Денис Алексеев.

    «Железнодорожники» с 13-ю очками после десяти игр остались вторыми в Западной конференции. «Автомобилист» с двадцатью очками лидирует в Восточной. В активе клуба из Екатеринбурга 10 побед кряду.

    В следующем матче команда из Екатеринбурга 27 сентября примет «Северсталь», а ярославцы в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 1:0)
    Голы: Миловзоров — 2 (бол., Секстон), 7:33 — 1:0. Санников — 1 (Е. Аверин), 12:07 — 1:1. Локтионов — 3 (бол., Накладал, Контиола), 15:20 — 1:2. Алексеев — 2 (Юртайкин), 30:19 — 1:3. Санников — 2 (Елесин, Е. Аверин), 39:47 — 1:4. Паре — 3, 44:29 — 2:4. Паре — 4 (Доус, Секстон), 49:32 — 3:4. Голышев — 8 (бол., Паре, Да Коста), 54:40 — 4:4. Секстон — 7 (Вишневский), 62:45 — 5:4Вратари: Коварж — КоноваловШтрафы: 2-8Броски: 33 (12+9+10+2) — 35 (16+16+1+2)

    «Металлург» Мг — «Северсталь» 2:1

    В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

    В составе победителей шайбы на счету у Андрея Чибисова и Владислава Калетника. В составе «Северстали» шайбу забросил Картер Эштон.

    «Магнитка» с 12-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на седьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков.

    Следующим соперником «Металлурга» станет московское «Динамо», а «Северсталь» сыграет против «Автомобилиста».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: 1:0 — Калетник (Бирюков) — 03:16 (5x4), 1:1 — Эштон (Бумагин, Бойчак) — 13:03 (5x4), 2:1 — Чибисов (Бирюков, Варфоломеев) — 29:46 (5x5)

    «Динамо» Рига — «Йокерит»

    «Слован» — «Спартак»

    ЦСКА — «Сочи»

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