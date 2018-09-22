Хет-трик Афиногенова помог московскому «Динамо» обыграть минское

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло минских одноклубников со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил 39-летний форвард Максим Афиногенов, еще по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий и Александр Петунин.

У минского клуба точные броски на счету Олега Евенко и Сергея Костицына.

После этой игры москвичи набрали семь очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с шестью баллами расположились на 12-м месте.