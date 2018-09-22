Хет-трик Афиногенова помог московскому «Динамо» обыграть минское

«Динамо»
«Динамо»
В составе победителей хет-трик оформил 39-летний форвард Максим Афиногенов, еще по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий и Александр Петунин.
У минского клуба точные броски на счету Олега Евенко и Сергея Костицына.
После этой игры москвичи набрали семь очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с шестью баллами расположились на 12-м месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Афиногенов — 2, 12:46 — 1:0. Евенко — 1 (Хауден), 27:00 — 1:1. Афиногенов — 3 (бол., Шипачев, Койвисто), 31:28 — 2:1. Кагарлицкий — 2 (бол., Койвисто, Шипачев), 35:48 — 3:1. Афиногенов — 4 (бол., Хиетанен, Койвисто), 44:42 — 4:1. С. Костицын — 1 (бол., Хауден), 52:14 — 4:2. Петунин — 1 (Закриссон), 55:20 — 5:2Вратари: Бочаров — ЭнротБроски: 31 (14+7+10) — 27 (10+9+8)Штраф: 6 — 10