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    Четыре очка Майоне помогли рижскому «Динамо» обыграть «Куньлунь»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо Рига
    «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение от рижского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:4 (0:3, 2:1, 0:0).

    В первом периоде гости забросили три шайбы усилиями Эмилса Гегериса, Матиаса Мюттюнена и Мэтью Майоне.

    В начале второго периода Кори Кейну удалось отквитать одну шайбу, а спустя пять минут защитник хозяев Блейк Парлетт вновь огорчил Тимура Билялова.

    Однако последнее слово все равно осталось за рижанами — на 37-й минуте Мюттюнен оформил дубль.

    Добавим, что Майоне не только забросил шайбу в этой встрече, но и сделал три результативные передачи.

    В турнирной таблице Западной конференции рижское «Динамо» занимает третье место (9 очков). «Куньлунь» идет 11-м на Востоке (3 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)
    Голы: Гегерис — 1 (Сотниекс, Майоне), 7:02 — 0:1. Мюттюнен — 3 (бол., Майоне), 18:34 — 0:2. Майоне — 2 (Дзиеркалс), 19:20 — 0:3. Кейн — 1 (Брэйден), 26:21 — 1:3. Парлетт — 1, 31:40 — 2:3. Мюттюнен — 4 (бол., Майоне, Виделль), 36:49 — 2:4Вратари: Лазушин (56:25) — БиляловШтраф: 12 — 10Броски: 36 (12+13+11) — 32 (18+7+7)
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