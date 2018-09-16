Четыре очка Майоне помогли рижскому «Динамо» обыграть «Куньлунь»

потерпел поражение от рижскогов домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:4 (0:3, 2:1, 0:0).

В первом периоде гости забросили три шайбы усилиями Эмилса Гегериса, Матиаса Мюттюнена и Мэтью Майоне.

В начале второго периода Кори Кейну удалось отквитать одну шайбу, а спустя пять минут защитник хозяев Блейк Парлетт вновь огорчил Тимура Билялова.

Однако последнее слово все равно осталось за рижанами — на 37-й минуте Мюттюнен оформил дубль.

Добавим, что Майоне не только забросил шайбу в этой встрече, но и сделал три результативные передачи.

В турнирной таблице Западной конференции рижское «Динамо» занимает третье место (9 очков). «Куньлунь» идет 11-м на Востоке (3 очка).