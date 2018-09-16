Четыре очка Майоне помогли рижскому «Динамо» обыграть «Куньлунь»

Хоккеисты «Динамо»
ХК «Динамо» Рига
Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:4 (0:3, 2:1, 0:0).
В первом периоде гости забросили три шайбы усилиями Эмилса Гегериса, Матиаса Мюттюнена и Мэтью Майоне.
В начале второго периода Кори Кейну удалось отквитать одну шайбу, а спустя пять минут защитник хозяев Блейк Парлетт вновь огорчил Тимура Билялова.
Однако последнее слово все равно осталось за рижанами — на 37-й минуте Мюттюнен оформил дубль.
Добавим, что Майоне не только забросил шайбу в этой встрече, но и сделал три результативные передачи.
В турнирной таблице Западной конференции рижское «Динамо» занимает третье место (9 очков). «Куньлунь» идет 11-м на Востоке (3 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)
Голы: Гегерис — 1 (Сотниекс, Майоне), 7:02 — 0:1. Мюттюнен — 3 (бол., Майоне), 18:34 — 0:2. Майоне — 2 (Дзиеркалс), 19:20 — 0:3. Кейн — 1 (Брэйден), 26:21 — 1:3. Парлетт — 1, 31:40 — 2:3. Мюттюнен — 4 (бол., Майоне, Виделль), 36:49 — 2:4Вратари: Лазушин (56:25) — БиляловШтраф: 12 — 10Броски: 36 (12+13+11) — 32 (18+7+7)