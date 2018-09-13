ЦСКА потерпел второе подряд поражение в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал. «Армейцы» потерпели поражение — 1:2.

На шайбы Артура Кулды и Сергея Монахова москвичи ответили лишь точным броском Михаила Григоренко.

Для ЦСКА это поражение стало третьим в сезоне и вторым подряд. Причем в двух последних матчах «армейцы» проиграли на своей площадке.