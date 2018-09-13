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    ЦСКА потерпел второе подряд поражение в КХЛ

    КХЛ ЦСКА Северсталь
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал «Северсталь». «Армейцы» потерпели поражение — 1:2.

    ЦСКА — «Северсталь»
    ЦСКА — «Северсталь»
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    На шайбы Артура Кулды и Сергея Монахова москвичи ответили лишь точным броском Михаила Григоренко.

    Для ЦСКА это поражение стало третьим в сезоне и вторым подряд. Причем в двух последних матчах «армейцы» проиграли на своей площадке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Кулда — 2 (бол., Странски), 18:43 — 0:1. Монахов — 2 (Карлин), 32:25 — 0:2. Григоренко — 2 (бол., Нестеров, Хансен), 38:16 — 1:2Вратари: Сорокин (59:10) — ФурхШтраф: 4-8Броски: 27 (5+14+8) — 25 (12+7+6)
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