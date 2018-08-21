«Сибирь» подтвердила онкологическое заболевание у своего защитника

Новосибирская «Сибирь» на своем официальном сайте подтвердила , что в результате дополнительных углубленных медицинских обследований у защитника командыдиагностировано онкологическое заболевание.

28-летнему хоккеисту требуется незамедлительное лечение.

«Руководством попечительского совета ХК "Сибирь" принято решение об оказании Самвелу Мнацяну финансовой помощи и всей необходимой поддержки. Самвел Мнацян был и остается хоккеистом клуба "Сибирь".

Клуб также берет на себя координацию деятельности по сбору средств на лечение Самвела. Желающим оказать хоккеисту финансовую помощь просим обращаться в клуб по электронному адресу pressa@hcsibir.ru. Желаем Самвелу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Мнацян, выступавший последние три сезона за владивостокский «Адмирал», в мае подписал с новосибирским клубом контракт сроком на два сезона. 0