Российским журналистам перед матчем ЧМ-2018 запретили разговаривать с Пастрняком

Пресс-службазапретила российским журналистам общаться с нападающимперед матчем чемпионата мира против

«Давид Пастрняк не будет говорить с вами, он будет говорить только с чешскими журналистами», — сказал пресс-атташе чехов Зденек Зикмунд, передает «Р-Спорт».

После общения с чешскими СМИ нападающий «Бостон Брюинз» в сопровождении Зикмунда отправился к подтрибунному помещению. При этом Зикмунд прикрывал хоккеиста руками.

Напомним, ранее перед полуфиналом Олимпиады-2018 Чехия — Россия чешская сторона запретила российским телеканалам снимать тренировку национальной сборной, а хоккеисты не стали общаться с российскими журналистами.

Пастрняк и Давид Крейчи присоединились к сборной Чехии утром 11 мая.

Напомним, матч Чехия — Россия состоится 11 мая. Начало встречи — в 21.15.