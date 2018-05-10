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    Российским журналистам перед матчем ЧМ-2018 запретили разговаривать с Пастрняком

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    Давид Пастрняк
    На фото:Давид Пастрняк
    Пресс-служба сборной Чехии запретила российским журналистам общаться с нападающим Давидом Пастрняком перед матчем чемпионата мира против сборной России.

    «Давид Пастрняк не будет говорить с вами, он будет говорить только с чешскими журналистами», — сказал пресс-атташе чехов Зденек Зикмунд, передает «Р-Спорт».

    После общения с чешскими СМИ нападающий «Бостон Брюинз» в сопровождении Зикмунда отправился к подтрибунному помещению. При этом Зикмунд прикрывал хоккеиста руками.

    Напомним, ранее перед полуфиналом Олимпиады-2018 Чехия — Россия чешская сторона запретила российским телеканалам снимать тренировку национальной сборной, а хоккеисты не стали общаться с российскими журналистами.

    Пастрняк и Давид Крейчи присоединились к сборной Чехии утром 11 мая.

    Напомним, матч Чехия — Россия состоится 11 мая. Начало встречи — в 21.15.

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