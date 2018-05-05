Сборная Дании стартовала на домашнем ЧМ-2018 с победы над Германией

Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира? Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании

Без победителей Кубка Гагарина-2018: Ткачев, Галиев и Гарипов не едут в Данию Вопросы по составу сборной России на чемпионат мира – в обзоре СМИ