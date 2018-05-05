Сборная Дании стартовала на домашнем ЧМ-2018 с победы над Германией

У команды Дании точные броски на свой счёт записали Йеспер Йенсен и Фредерик Сторм. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.
В составе немцев заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Ясин Эхлиз.
ЧМ-2018. Группа В
Германия — Дания — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Й. Йенсен — 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Ф. Нильсен), 28:44 — 0:1. Драйзайтль — 1 (Элиц), 32:12 — 1:1. Сторм — 1 (бол., Хардт, Ларсен), 35:17 — 1:2. Элиц — 1 (Драйзайтль, М. Мюллер), 50:43 — 2:2.Победный буллит: Ф. Нильсен.Вратари: Пильмайер — Андерсен.Броски: 37 (11+5+18+3) — 28 (9+9+7+3).Штраф: 8 — 4.