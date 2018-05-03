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    Тренер сборной Франции Хендерсон: Перед матчем против России у молодежи трясутся коленки

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Франции
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    Дэйв Хендерсон
    На фото:Дэйв Хендерсон
    Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон прокомментировал предстоящую встречу со сборной России на чемпионате мира по хоккею.

    «Целый месяц мы готовились к чемпионату мира, так что сейчас с нетерпением ждем первой игры против сборной России. В команде много молодых ребят, прежде не игравших на чемпионатах мира, и, что скрывать, они заметно нервничают перед встречей с олимпийскими чемпионами, коленки трясутся. Наши опытные игроки стараются помогать им, добавлять уверенности», — цитирует Хендерсона «Р-Спорт».

    «Конечно, помним победу над россиянами в 2013 году, помним, как победили в Челябинске год назад, нужно хорошо сыграть в защите, тогда у нас будут шансы», — добавил наставник французской сборной.

    Сборные России и Франции встретятся завтра, 4 мая. Начало встречи — в 17:15.

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