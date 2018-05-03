Тренер сборной Франции Хендерсон: Перед матчем против России у молодежи трясутся коленки

Главный тренер сборнойпрокомментировал предстоящую встречу со сборнойна чемпионате мира по хоккею.

«Целый месяц мы готовились к чемпионату мира, так что сейчас с нетерпением ждем первой игры против сборной России. В команде много молодых ребят, прежде не игравших на чемпионатах мира, и, что скрывать, они заметно нервничают перед встречей с олимпийскими чемпионами, коленки трясутся. Наши опытные игроки стараются помогать им, добавлять уверенности», — цитирует Хендерсона «Р-Спорт».

«Конечно, помним победу над россиянами в 2013 году, помним, как победили в Челябинске год назад, нужно хорошо сыграть в защите, тогда у нас будут шансы», — добавил наставник французской сборной.

Сборные России и Франции встретятся завтра, 4 мая. Начало встречи — в 17:15.