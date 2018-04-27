Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура

Неплохое начало и спасительный гол Каблукова

Обозреватель «Спорта День за Днем» Дмитрий Деров отметил, что сборной России повезло открыть счет в этом матче, но удержать преимущество она не смогла, пропустив две шайбы, а отыгралась незадолго до финальной сирены.

«Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург» Итоги недели в НХЛ «А начиналось-то все для России очень хорошо. Новоявленный обладатель Кубка Гагарина, лучший снайпер минувшего плей-офф Станислав Галиев уже на восьмой минуте сотворил гол практически в одиночку. Сам втащил "снаряд" в зону, после чего хитрющим залпом обдурил флоридца Харри Сатери.

В целом этот гол не выглядел логичным — обе команды действовали от обороны, будто это важнейшая встреча плей-офф. "Ответку" подопечные Лаури Марьямяки сотворили лишь в середине второго периода. "Карусель" закрутил Савинайнен, выполнивший передачу из "ложи Гретцки" на Вилле Покку, тот переправил шайбу Юусо Пуустинену, который четко "зарядил" под перекладину — 1:1.

В третьей двадцатиминутке хозяева очень грамотно отработали на контратаках, за счет чего и вышли вперед. Вновь все организовал Савинайнен, исполнивший классный пас на выход Тони Раяле, и последний прошил Кошечкина мощным "выстрелом".

Все катилось к "чистой" победе Финляндии, но, как мы уже сказали выше, "помучаться" нам предложил Барабанов. За четыре с небольшим минуты до конца основного времени Александр преуспел на добивании после броска Алексея Береглазова — 2:2», — пишет Деров.

Небольшой прогресс

Автор «Советского спорта» Павел Лысенков увидел прогресс в том, что в этот раз сборная России смогла забросить две шайбы в основное время, а не одну.

«Кто говорил, что Галиева не надо брать в сборную? Я вот говорил, что надо. Человек забил 10 голов в плей-офф за "Ак Барс". Что вам еще надо?

И вот Станислав прорывается по правому флангу и с очень острого угла простреливает щитки Харри Сятери – бывшего голкипера "Витязя", теперь играющего во "Флориде". Вообще звено Ткачева выступало неплохо. Хотя во втором периоде Владимир схватил штраф, и когда выходил из бокса, финны сравняли счет. А в третьем периоде крайний форвард Раяла влетел в зону, сделал запах – и такой бросок не сумел остановить даже Кошечкин.

Это что же, опять 1:2? Какой-то заколдованный круг. Да еще россияне хватают удаление за удалением. И все-таки Сятери был пробит Александром Барабановым, который удачно сыграл на добивании. Ого! Игра перешла в овертайм. Там ничего не забили.

А на буллитах наши исполняли как-то очень уж плохо. Шалунов, Бучневич, Кручинин – то хотели гол Кучерова показать без броска, то шайба сходила с крюка. В общем, финны на буллитах были лучше. Ну а Россия при Илье Воробьеве снова проиграла. Хорошо хоть ребята забили не один гол, а уже два. Хоть какой-то прогресс», — подчеркивает Лысенков.

Ненужные удаления

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов убежден, что на игру сборной России негативно влияют массовые удаления.

«Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, СКА продлил Дацюка, Знарок может возглавить ЦСКА Итоги недели в КХЛ «Олег Знарок ушел из сборной, но ее главный бич остался. Невынужденные удаления как тянули национальную команду вниз, так и продолжают тянуть при новом тренерском штабе. Только за второй период наши парни четырежды нарушили правила, и вряд ли даже одно удаление можно назвать полностью оправданным. Настоящим подарком для финнов стали последовательные фолы Ткачева и Григоренко.

Формально финнам удалось сравнять счет, играя впятером против четверых, но в нашей зоне они закрепились, когда на скамейке штрафников восседали оба россиянина. К тому моменту, когда Вилле Покка выводил на бросок Юусо Пуустинена, Ткачев уже выбежал на лед, но помочь партнерам не успел. Финны, особо ничего не создававшие в равных составах, воспользовались своим шансом. Ну а глупые удаления в который раз подвели сборную России. Неужели это наша новая национальная черта?

Сборная России впервые после смены главного тренера забросила больше одной шайбы за игру и не проиграла в основное время. Да только это весьма слабое утешение перед чемпионатом мира, который стартует уже через неделю. Игра нашей команды по-прежнему смотрится крайне натужно, а пришельцы из НХЛ от Дадонова до Бучневича пока не выглядят спасителями отечества. И рассчитывать Воробьеву, в общем-то, больше не на кого», — констатирует Ерыкалов.

Головная боль тренера

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко пишет о том, насколько тяжело сейчас работать Илье Воробьева, у которого большие проблемы с составом перед чемпионатом мира.

Дебют не удался. Россия проиграла все три матча при Воробьеве Критиковать тренера пока рано? «К Илье Воробьеву сейчас не подойти. Но не в смысле того, что можешь нарваться на немотивированную агрессию, а потому, что он, кажется, окончательно понял, с чем столкнулся на этом этапе карьеры. Голова кругом. До чемпионата мира считанные дни, а игроки из НХЛ ложатся на операцию, кто-то устал, команда не забивает, вратарь сломался.

В принципе, можно подойти к нему и задать любой вопрос. Но так получается, что сейчас любая тема будет больной, а у тренера впереди первый чемпионат мира. Наговоримся еще.

Все шло к тому, что наша команда снова проиграет с привычным счетом 1:2, но тут выручило звено с Александром Барабановым. Этим голом он помог своим шансам на чемпионат мира, как и его партнеры Максим Мамин и Илья Каблуков.

Это позволило сборной набрать первые очки при новом тренере, но не одержать первую победу. По буллитам мы оказались слабей», — отмечает Шевченко.