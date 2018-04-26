Россия уступила Финляндии в Евротуре

Встреча завершилась поражением россиян в серии буллитов — 2:3 (Б).
С составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев и Александр Барабанов. У Финляндии отличились Юусо Пуустинен и Тони Раяла. На счету Пуустинена также победный буллит.
Отметим, что для российской сборной это поражение стало четвертым в четырех матчах под руководством Ильи Воробьева.
Дебют не удался. Россия проиграла все три матча при Воробьеве
Евротур
Финляндия – Россия – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Галиев — 1 (Бучневич), 7:42 — 0:1. Пуустинен — 2 (бол., Покка, Савинайнен), 28:34 — 1:1. Раяла — 1 (Савинайнен, Йокихарью), 45:52 — 2:1. Барабанов — 1 (Каблуков, Мамин), 55:44 — 2:2.Победный буллит: Пуустинен.Вратари: Сятери — Кошечкин.Штраф: 6 — 12.Броски: 25 (7+6+11+1) — 17 (5+3+6+3).