Россия уступила Финляндии в Евротуре

по хоккею уступилав рамках Евротура.

Встреча завершилась поражением россиян в серии буллитов — 2:3 (Б).

С составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев и Александр Барабанов. У Финляндии отличились Юусо Пуустинен и Тони Раяла. На счету Пуустинена также победный буллит.

Отметим, что для российской сборной это поражение стало четвертым в четырех матчах под руководством Ильи Воробьева.

Дебют не удался. Россия проиграла все три матча при Воробьеве