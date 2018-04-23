Дебют не удался. Россия проиграла все три матча при Воробьеве

Промежуточный экзамен провален

«Если в битвах против финнов и чехов россияне хотя бы вели в счете и пытались действовать с позиции силы, то последнюю встречу – против хозяев и лидеров турнира – и вовсе провалили еще в первой половине.

Объясняется это очень просто. В первых матчах у нас в нападении играла связка Никиты Гусева и Евгения Дадонова с Алексеем Бывальцевым в центре. И вот они на льду смотрелись! Дело не только в том, что и Гусев, и Дадонов отметились голами. С ними наша атака действительно выглядела опасной.

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В третьей встрече тренеры вывели из состава обоих лидеров. Дадонов передал звание капитана Антону Белову. А голкипер Игорь Шестеркин, получивший приз лучшего игрока в субботнем матче с финнами, уступил наконец место в воротах Василию Кошечкину.

Этим Воробьев как бы показал, что не придает результату этого турнире никакого значения. Главная задача на Чешских играх – проверить кандидатов в сборную России и понять, кто чего стоит.

Увы, можно констатировать, что наши игроки и в третьем матче этот промежуточный экзамен провалили!» — резюмирует автор «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко.

По уровню мы ближе к Еврочелленджу

«Сказать, что дебютные игры под руководством Ильи Воробьева разочаровали, нельзя. Они просто повергли в уныние», — пишет колумнист Sport24 Александр Служаков. «После увиденного хотелось плеваться и умываться. Даже успокоение после них найти было невозможно. Конечно, мы еще получим укрепление после финальной серии Кубка Гагарина, возможно, выручит Дацюк, кто-то прилетит из-за океана. Но не так уж сильно изменится состав, не кардинально. А это говорит о том, что даже в тройку фаворитов чемпионата мира в Дании Россия входить не будет...

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Ругать, критиковать сборную и Воробьева не хочется. Если надо будет это сделать, то времени у нас хватит. Но очевидно, что у этой команды мало исполнительского класса. Даже Евротур это продемонстрировал, пока же по уровню мы ближе к Еврочелленджу. Без Знарка сборная не выигрывает. Надеюсь, Олег Валерьевич не проклял команду».

Воробьев ждет подкрепление

«В итоге — те же 2:1, только в профиль. В чем-то сборная России по ходу турнира прибавляла, играя все быстрее и "вертикальнее", но о каком-то качественном прогрессе говорить не приходится. Воробьев, понятное дело, работал над "физикой", плюс — ждет большого подкрепления.

Уже на следующей неделе — на Шведских играх — мы наверняка увидим совсем другую сборную России, с хоккеистами ЦСКА и "Ак Барса", а также, вероятно, с новым "десантом" из-за океана. Время для работы над ошибками перед чемпионатом мира еще есть», — считает Дмитрий Деров из «СДЗД».

Время до чемпионата мира еще есть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не спешит критиковать новый тренерский штаб.

«В сборной России все быстро поменялось. Был один тренер, и все примерно знали, что требует Знарок. Пришел новый тренер, который придерживается другой тактики. Хоккеистам перестроиться тяжело — они играют, создают моменты, но не забивают. Все стараются, самоотдача игроков очень хорошая, но надо время для того, чтобы найти взаимосвязи. Ничего страшного пока нет, создается новая команда, и время до чемпионата мира еще есть.

Пока Воробьев присматривается к игрокам, кто-то ему подходит, кто-то нет. Посмотрим, как он сработает, ведь для него тоже назначение, наверное, было неожиданностью. И он хочет себя проявить. И еще есть время, ведь к нам приедут хоккеисты, завершившие игру в плей-офф НХЛ. А они умеют и вести игру, и забивать. Тренеры ищут сочетания игроков, время для этого еще есть — на чемпионате мира у нас должна быть неплохая команда», — сказал Кожевников в интервью «Р-Спорт».

Кто сыграет на ЧМ?

«Самый главный вопрос – как сильно изменится состав команды на шведский этап Евротура. Илья Воробьев, к сожалению, не дал на него ответ», — пишет колумнист «СЭ» Алексей Шевченко.

«Нет ясности по поводу того, сыграет ли в Хельсинки и Стокгольме Павел Дацюк. При этом Илья Воробьев все равно надеется, что Александр Радулов передумает. Но шансов на это вообще нет.

Не назвали и тех, кто покинет сборную. Но по моим данным, уже в Москве попрощаются с Антоном Слепышевым, который своим шансом не просто не воспользовался, а разочаровал. Под вопросом дальнейшее участие в жизни команды Дмитрия Кагарлицкого. Я говорю эти имена тренеру, но Воробьев все равно не открывает тайну».