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    Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева

    Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ

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    Россия проиграла Швеции
    Россия проиграла Швеции
    Сборная России потерпела поражение от шведов в дебютном матче Ильи Воробьева. Вынесенная игра чешского этапа Евротура, состоявшаяся в четверг в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тре Крунур».

    У каждого есть своя «фишка»

    «Мне нравится нынешний тренерский штаб в плане философии каждого отдельного его члена. У каждого свой уровень агрессии», — пишет автор «СЭ» Игорь Еронко. «У Гатиятулина он низкий. Зато его команда в плане нестандартных действий в атаке очень сильно выделялась. Это системная фишка. Можно обыграть – вперед. Бэйлена в игру легко встроил. Все очень ситуативно, но здорово. У Кудашова он куда выше. И объем движения на первых порах у него даже превалировал над контролем шайбы. Но он от этого ушел в пользу большей горизонтальности. У Воробьева он сильно вариативный. Надо было – гонял защитников соперника, не надо – не гонял. И у него люди, которые умеют, играли в "отдал – открылся" только дым стоял и даже в диком темпе.

    Хочется верить, что все они притрутся. И довольно быстро. Найдя консенсус.

    Будем смотреть дальше. Благо поражение дает в разы больше информации, чем победа».

    «Открытая» сборная

    Обозреватель «СЭ» Алексей Шевченко отметил то, как изменилась обстановка вокруг национальной команды.

    «Сборная России прибыла в Ярославль, разместилась в отеле и игроки отправились на ужин. Первым, кого я встретил, был Илья Воробьев.

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    – О, привет, – поздоровался он.

    Я отшатнулся в ужасе. Главный тренер сборной России не хамит, не посылает, а здоровается!

    – Ой, – только и успел произнести я. Мне тут же захотелось проверить, насколько все изменилось. – А можно завтра на раскатку прийти?

    – Чего? – удивился Воробьев.

    Ну все, думаю, не пустит.

    – На тренировку, – повторил я.

    – А мне-то что? – посмотрел на меня тренер. – Ходите на все тренировки, мне это совершенно никак не мешает.

    Я едва не расплакался. И ведь дело было в отеле, где заселилась сборная. Еще несколько недель назад подобное и представить было нельзя. Журналист пришел и говорит с главным тренером, а тот не орет благим матом и не спрашивает в воздух: "Что тут делает пресса". В России ли я?

    Да и вообще все сразу в этой сборной стали очень мягкими, добродушными».

    Радулов окончательно попрощался со сборной

    «Олег Знарок дебютировал в роли главного тренера сборной четыре года и одну неделю назад, хотя, кажется, это было вчера. Так получилось случайно, но из того состава на лед в Ярославле в четверг не вышло ни одного человека. Забавно, но было больше шансов увидеть игроков из дебютного матча предшественника Знарка – Зинэтулы Билялетдинова. В Ярославле могли оказаться и Вадим Шипачев, и Владимир Тарасенко, и Александр Радулов — все они играли в ноябре 2011 года в Хельсинки.

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    Но Тарасенко лег на операцию, и чемпионат мира-2018 пропустит, Шипачев в нынешнем состоянии Воробьеву оказался не нужен, а Радулов… с Радуловым все очень сложно. Штаб сборной до последнего ждал форварда "Далласа", не игравшего в сборной из-за конфликта со Знарком, на медицинское обследование, но он предпочел команде день рождение Ильи Ковальчука и компанию Ольги Бузовой.

    Кажется, история Радулова и сборной России завершена окончательно. Не представляю, что нужно будет сделать нападающему, чтобы его простили за такое отношение к национальной команде и ее руководству», — говорится в статье Александра Рогулева на «Р-Спорт».

    Дадонов — лидер

    «Воробьеву в предстоящих шести встречах надлежало определиться с составом. Задачка не из простых, учитывая, что сборную еще наверняка пополнят финалисты Кубка Гагарина, а также игроки клубов НХЛ, вылетевшие из плей-офф в первом раунде.

    Кстати, матч в Ярославле пропускает и Павел Дацюк, на днях продливший контракт со СКА. И нет сомнений, что 39-летний центрфорвард будет в нашей команде капитаном. На матчи в Чехию он уже отправится вместе с командой.

    Ну а пока капитанскую нашивку неожиданно для меня примерил Евгений Дадонов. Игрок, безусловно, опытный. Прилетел в сборную из "Флориды" после хорошего сезона – 65 (28+37) очков. И, конечно, сразу оказался в одном звене со своим старым знакомым Никитой Гусевым, вместе с которым они еще год назад вместе сражались за СКА.

    Надо сказать, что на площадке Евгений действительно лидер. Но вот по жизни он, скорее, человек молчаливый. Впрочем, как и Дацюк.

    Ну да вожак на льду всегда нужнее. И тут тренеры в выборе не ошиблись. Потому что именно Дадонов отличился первым в составе россиян, когда замкнул на пятачке передачу Гусева и реализовал большинство», — пишет Дмитрий Пономаренко из «Советского спорта».

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