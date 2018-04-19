Россия проиграла команде Швеции на старте Чешских хоккейных игр

У шведов точные броски на свой счет записали Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк.
Единственную шайбу россиян забросил Евгений Дадонов.
В следующих двух встречах на турнире российская команда сыграет против Финляндии (21 апреля в 19.15) и Чехии (22 апреля в 15.20). Шведская сборная 21 числа проведет матч с Чехией, а 22 – с Финляндией.
Это был первый матч национальной команды под управлением исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьёва.
Евротур. Чешские хоккейные игры. 1-й тур
Россия — Швеция — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Закриссон — 1 (Викстранд, Л. Андерссон), 18:04 — 0:1. Дадонов — 1 (бол., Бывальцев, Гусев), 22:11 — 1:1. Хендемарк — 1 (Викстранд, Клингберг), 40:50 — 1:2.Вратари: Шестеркин (Кошечкин, 59:11, 59:28) — Хелльберг.Броски: 36 (7+15+14) — 31 (12+9+10).Штраф: 18 — 6.