Россия проиграла команде Швеции на старте Чешских хоккейных игр

потерпела поражение от(1:2) в вынесенном матче третьего этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

У шведов точные броски на свой счет записали Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк.

Единственную шайбу россиян забросил Евгений Дадонов.

В следующих двух встречах на турнире российская команда сыграет против Финляндии (21 апреля в 19.15) и Чехии (22 апреля в 15.20). Шведская сборная 21 числа проведет матч с Чехией, а 22 – с Финляндией.

Это был первый матч национальной команды под управлением исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьёва.