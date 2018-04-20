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    Гавриков заявил об изменениях в тактике с приходом нового тренера

    Сборная России Сборная Швеции Чешские хоккейные игры Евротур
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    Владислав Гавриков
    На фото:Владислав Гавриков
    Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился своими эмоциями после поражения от команды Швеции.

    Вынесенный матч чешского этапа Евротура, который прошел в Ярославле, завершился со счетом 1:2.

    «Команду поддерживали по-особенному, даже несвойственно как-то. Супер атмосфера, спасибо большое за поддержку.

    У нас было достаточно моментов, чтобы забить, было много отскоков от вратаря, нужно было жестче работать на добивании, искать подборы.

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    Поменялись требования, по тактике немного по-другому действуем. Самое главное – привыкнуть, но с этим не должно быть проблем», — цитирует Гаврикова «Р-Спорт».

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