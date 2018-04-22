Второе поражение Воробьева. Россия не справилась с Финляндией

Без хэппи-энда

Обозреватель «Спорта День за Днем» Дмитрий Деров отметил, что вторую шайбу россияне пропустили в концовке встречи, после чего имели шанс сравнять счет, но не смогли избежать поражения.

Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ «Начали, правда, россияне очень неплохо. Белов здорово поборолся, отобрал шайбу у борта, после чего Бывальцев прострелил на пятачок, откуда прицельно пальнул с кистей Гусев — 1:0. До конца первой трети у команды Воробьева были неплохие шансы развить успех — не хватило удачи.

Во втором же периоде ситуация выровнялась — тут и финны прибавили, и наши где-то успокоились. За что и получили гол в неравных составах. На 36-й минуте, после удаления армейца Владислава Гаврикова, лишнего реализовал Хенри Йокихарью. В целом исход отрезка следует признать справедливым. Более того, если бы не Шестеркин, финны могли бы забить еще.

Заключительная треть прошла на встречных курсах. Перспектива овертайма не прельщала ни тех, ни других. Не забывайте, что стартовые матчи турнира соперники проиграли, а потому 2 очка не выглядели слишком заманчиво.

В свете вышесказанного неудивительно, что решающая шайба была заброшена на последних минутах, точнее — за 118 секунд до финальной сирены. После длинного паса-конфетки под синюю линию Йере Саллинен на рывке убежал от защитника и поразил дальнюю девятку ворот Шестеркина — 2:1.

Ну а дальше – все как обычно. Замена вратаря на шестого полевого, финальный штурм… Увы, без хэппи-энда, хотя у Никиты Сошникова в эндшпиле был отличный момент», — отмечает Деров.

Могла сказаться усталость

Корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко допустил, что неудачи сборной России связаны с усталостью.

«Кое-кто закапывает свои шансы на путешествие в Данию. Я даже не выдержал, подошел к Дмитрию Кагарлицкому, который вдруг потерялся на уровне сборной. "Дмитрий, да вы не парьтесь особо, не переживайте. Мы же все желаем вам успеха. Никто на вас не давит", – давил я. Кагарлицкий только вздыхал. Он все понимал, но пока совсем ничего не получается. Но и сезон был длинным и очень нервным. Мог просто устать.

Наша команда ни в чем не уступала финской сборной два периода и если бы не удаления, то все было бы гораздо лучше. Снова набрал балл Алексей Бывальцев, который отдал очень умную передачу на Никиту Гусева. Но надо признать, что там отлично потрудился и Антон Белов.

Пропустили же в третьем периоде в меньшинстве, причем все игроки зачем-то поехали в одно место и упустили игрока соперника. Едва ли не первая грубая ошибка в защите. В конце основного времени наша команда существенно добавила в атаке. Забивать могли и Евгений Дадонов, и Никита Сошников. Но в итоге все закончилось ошибкой в обороне и вторым поражением», — подчеркивает Шевченко.

Россияне смотрелись лучше

Журналист «Чемпионата» Владислав Уткин пришел к выводу, что россияне играли лучше соперника, но не воспользовались своими шансами.

1-3 в финале не отыгрываются. Казань в шаге от трофея Победа «Ак Барса» в Москве — в обзоре СМИ «Второй матч на Чешских хоккейных играх сборная России проводила с командой Финляндии. Стартовая проверка боем для и.о. главного тренера национальной команды Ильи Воробьева завершилась неудачей — россияне проиграли шведам со счетом 1:2.

За несколько минут до сирены классный момент имел Сошников. Дмитрий Кагарлицкий выцарапал шайбу у защитника и отдал ее с правого фланга на находившего в центре Сошникова. Никиту никто не закрывал, и у него была возможность нанести прицельный бросок. К сожалению, он выстрелил во вратаря. Чуть погодя хорошая ситуация была у Барабанова. Он выкатился на встречу с Хуссо, но вратарь был на месте.

И вот тут очень некстати сработало подтвержденное десятилетиями правило "Не забиваешь ты — забивают тебе". Ничто не предвещало гола финской сборной, но он все-таки случился. За минуту и пятьдесят восемь секунд до сирены Ере Саллинен, находясь на нашей синей линии, откликнулся на пас из своей зоны. Получив шайбу, он выскочил на рандеву с Шестеркиным. Не став обыгрывать, он выбрал самое простое решение и послал шайбу в дальний угол.

Естественно, сборная России тут же побежала отыгрываться. Наш тренерский штаб выпустил шестого полевого вместо Шестеркина и взял тайм-аут. Россияне сумели прижать соперника к воротам, но большего сделать не удалось. 2:1 — сборная Финляндии одержала победу, притом что россияне не протяжении большей части поединка смотрелись лучше. Неприятно, но подготовка к чемпионату мира продолжается. На Еврохоккейтуре осталась последняя игра с чехами. И ее надо выиграть», — убежден Уткин.

Жамнов – готовый тренер для сборной

Автор «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко отметил хорошую игру Игоря Шестеркина, а также подчеркнул активную работу Алексея Жамнова на тренерском мостике.

«Порадовал надежной игрой и Шестеркин. Опять же вопреки прогнозам именно он, а не Василий Кошечкин, защищал ворота россиян и во втором матче на Чешских играх.

И это как раз логично. Потому что маловато у Игоря было практики в последнее время. Свой последний в этом сезоне полный матч в КХЛ он провел 1 марта против "Северстали". Сыграл на ноль, хотя дело дошло до буллитов. Но вот в плей-офф ему доверили ворота только однажды и всего на 59 секунд. Маловато!

Видимо, поэтому сейчас голкипер СКА жадно набирает практику. Благо работы в матче с финнами у него было много. Потому что матч с одной стороны не радовал высокими скоростями и был порой даже скучноват. Но при этом россияне еще и часто удалялись – пять раз. И финны, не сказать, что мощно, но порой атаковали довольно опасно.

Бросилось в глаза, что установку во время тайм-аута на последней минуте встречи игрокам давал не Воробьев, а Алексей Жамнов, нарисовав схему на планшетке. Вот кто на самом деле готовый тренер и для сборной, и для клуба! Говорит сам, что не хочет. Но прямо тянет его на лавку. Да и игроки авторитетного в прошлом форварда понимают с полуслова. Что в сборной, что в "Спартаке". Его бы попробовать в деле… ФХР, присмотрись!», — призывает Пономаренко.