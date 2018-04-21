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    1-3 в финале не отыгрываются. Казань в шаге от трофея

    Победа «Ак Барса» в Москве — в обзоре СМИ

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    ЦСКА уступил «Ак Барсу» со счетом 1:3
    ЦСКА уступил «Ак Барсу» со счетом 1:3
    «Ак Барс» обыграл ЦСКА в четвертом матче финала Кубка Гагарина – 3:1. До победы в плей-офф казанцам осталось сделать всего один шаг.

    «Все пропало»

    «"Ак Барс" начал третий матч финальной серии крайне активно. На заре периода "кошачье" игровое преимущество было близким к подавляющему.

    А потом казанцы в несвойственной манере начали "серийно" удаляться. Трижды, если точнее. "Армейцы" традиционно ничего не забили. Телегин отличился в равных составах, но судьи забраковали гол. Оправившись от последнего меньшинства, "барсы" отгрузили "армейцам" гол в раздевалку — отличился герой нынешнего плей-офф Азеведо.

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    Во второй трети матча "барсы" чувствовали себя в своей тарелке и играли спокойно. Гол Ландера на 28-й минуте логичен и справедлив. Через 15 секунд ЦСКА стараниями Телегина, Кузьменко и Светлакова (автор гола) вдохнули жизнь в интригу. На сей раз, в отличие от третьего матча серии, "армейцам" не удалось спастись. "Барсы" дотерпели в третьем периоде (причем — не жались к воротам) и под занавес матча забили в пустые ворота, ЦСКА "горит" в финальной серии плей-офф КХЛ 1-3. Похоже, все пропало», — пишет автор AllHockey.Ru Илья Масюк.

    У «армейцев» все по-старому

    «Они, конечно, старались. Очень старались сравнять счет в серии. И болельщики заготовили огромный баннер с автомобилем с сидящими в нем хоккеистами и указателем "Кубок Гагарина".

    Указатель указателем, но в сторону чашки еще свернуть надо. А это у "армейцев" никак не получается. Все ведь по-старому. Предельно примитивно в атаке. Предельно. Расчет только на вторые шансы. Вот только "Ак Барс" здорово зачищает пятак. И ему эти броски с любых углов и дистанций – как слону дробина. Чтоб по центру кого-то вывести, как-то туда вылезти – на это ЦСКА не способен. Не способен и все.

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    Вы видели у ЦСКА хоть одну такую передачу, какую Азеведо отдал на Ландера? Хоть одну? То-то и оно. Какие могут быть вопросы? Навалом кубки уже давно не взять. Навалом большинство работать не будет. Навалом у вас за четыре матча шесть голов. Четвертую игру подряд уверенные грабли. Сверхуверенные грабли.

    1-3 в финале не отыгрываются. Может, "армейцы" и смогут серию слегка затянуть. Но не более того. "Ак Барс" тоже в основном бил и бегал. Но делал это изощреннее. Хитрее. Уж лучше б СКА в финал вышел», — говорится в статье колумниста «СЭ» Игоря Еронко.

    Полный провал селекции

    «По ходу плей-офф в составе "армейцев" вспыхивали разные люди: Юханссон, Попов, Андронов, Григоренко, Петров, Капризов, Кузьменко. Только вот вожака у стаи нет. Про "армейских" легионеров, которые занимают чужие места, и говорить нечего. Полный провал селекции и тренерской работы на фоне того, что творит первая казанская тройка, состоящая из иностранцев.

    Там чудеса творит без пяти минут самый ценный хоккеист Кубка Гагарина Азеведо. Билялетдинова частенько, пусть и по инерции, критикуют за излишний консерватизм. Но он не убивает желание своих лидеров сыграть красиво. Нет уверенности, что те же Ландер и Секач, окажись они на месте Скотта и Плэтта в ЦСКА, не превратились бы в серых мышей.

    Кажется, уже завтра КХЛ может узнать имя нового чемпиона. Если только ЦСКА вдруг не удастся разыскать своего Овечкина, готового ответить за слова делом», — пишет корреспондент «СЭ» Михаил Зислис.

    Пять, но надо десять

    «Легионеры "Ак Барса" Секач, Ландер и Азеведо организовали все три гола своей команды — и это главное. Не менее важно — ничего не пропустили. Да и в целом форварды исправно помогали защитникам. Игра в пас, акцентированность атак, игра под воротами — на высочайшем уровне.

    За результативность, надежность обороны, комбинационный аспект игры — оценка пять баллов. Хотя это тот самый случай, когда надо ставить десять», — резюмирует Илья Масюк в своем материале на AllHockey.Ru.

    Гарипова ждут в НХЛ

    «ЦСКА имел преимущество по броскам, но это не помешало Джастину Азеведо открыть счет. Получив шайбу на левом фланге, он неотразимо бросил в дальний угол ворот Ильи Сорокина. Теперь у канадца с португальскими корнями аж 23 (9+14) очка в 18 матчах. И ясно как божий день, кто будет признан самым ценным игроком этого плей-офф, если победит "Ак Барс".

    Вряд ли этот приз при таком Азеведо получит Эмиль Гарипов, хотя вратарь Казани в полном порядке. И как я знаю, уже четыре клуба НХЛ готовы дать контракт 26-летнему голкиперу, у которого заканчиваются отношения в КХЛ. Потому что Гарипов пойдет на контракт новичка, стоит недорого, а в плей-офф показывает игру ультра-си», — пишет обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков.

    Кубковый хет-трик Билялетдинова

    «Казанцы не "поплыли", продолжали держать игру под контролем, а в концовке и вовсе отправили соперника в нокдаун, забросив третью шайбу, когда ЦСКА уже атаковал вшестером и без вратаря. Ландер радиоуправляемым броском из своей зоны закрепил третью победу "Ак Барса" в серии, и теперь, вполне вероятно, уже в ближайшее воскресенье Казань будет праздновать кубковый хет-трик Билялетдинова", — считает автор 'СДЗД' Егор Проскудин.

    Обзор матча
    ЦСКА сравняет счет в серии с «Ак Барсом»ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 20 апреля
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