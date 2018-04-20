«Ак Барс» обыграл ЦСКА в четвертом матче серии

В Москве состоялся четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между

Казанцы одержали выездную победу со счетом 3:1.

В конце первого периода Джастин Азеведу открыл счет в матче. Во втором периоде в составе гостей отличился Антон Ландер, а у ЦСКА шайбу забросил Андрей Светлаков. А точку в матче поставил Ландер, который оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

Таким образом, счет в серии до четырех побед теперь 3:1 в пользу казанцев.

Пятая игра серии состоится в Казани 22 апреля.