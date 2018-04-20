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    «Ак Барс» обыграл ЦСКА в четвертом матче серии

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    ЦСКА — «Ак Барс»
    На фото:ЦСКА — «Ак Барс»
    В Москве состоялся четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом».

    Казанцы одержали выездную победу со счетом 3:1.

    В конце первого периода Джастин Азеведу открыл счет в матче. Во втором периоде в составе гостей отличился Антон Ландер, а у ЦСКА шайбу забросил Андрей Светлаков. А точку в матче поставил Ландер, который оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

    Таким образом, счет в серии до четырех побед теперь 3:1 в пользу казанцев.

    Пятая игра серии состоится в Казани 22 апреля.

    КХЛ. Финал. Четвертый матч
    ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Азеведо — 9 (Охтамаа, Лукоянов), 19:06 — 0:1. Ландер — 7 (Азеведо), 27:27 — 0:2. Светлаков — 1 (Телегин, Кузьменко), 27:42 — 1:2. Ландер — 8 (п.в.), 59:14 — 1:3.Вратари: Сорокин (59:01) — Гарипов.Штраф: 6 — 10.Броски: 40 (19+10+11) — 24 (8+11+5).Счет в серии: 1-3
    ЦСКА сравняет счет в серии с «Ак Барсом»ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 20 апреля
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