«Ак Барс» обыграл ЦСКА в четвертом матче серии

Казанцы одержали выездную победу со счетом 3:1.
В конце первого периода Джастин Азеведу открыл счет в матче. Во втором периоде в составе гостей отличился Антон Ландер, а у ЦСКА шайбу забросил Андрей Светлаков. А точку в матче поставил Ландер, который оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.
Таким образом, счет в серии до четырех побед теперь 3:1 в пользу казанцев.
Пятая игра серии состоится в Казани 22 апреля.
КХЛ. Финал. Четвертый матч
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Азеведо — 9 (Охтамаа, Лукоянов), 19:06 — 0:1. Ландер — 7 (Азеведо), 27:27 — 0:2. Светлаков — 1 (Телегин, Кузьменко), 27:42 — 1:2. Ландер — 8 (п.в.), 59:14 — 1:3.Вратари: Сорокин (59:01) — Гарипов.Штраф: 6 — 10.Броски: 40 (19+10+11) — 24 (8+11+5).Счет в серии: 1-3