«Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»

«Питтсбург» и «Тампа» вышли в плей-офф

Несмотря на неудачный старт серии против «Филадельфии», «Питтсбург» все же сумел пройти своего соперника и выиграть девятую серию в плей-офф подряд. Два года подряд «Пингвинз» брали Кубок Стэнли и сейчас продолжают бороться за него, располагая одной из самых сильных атак в НХЛ.

Символично, что в шестом матче серии с «Филадельфией» «Питтсбург» сумел отправить в ворота соперника восемь шайб, причем на выезде (8:5). Игра вообще стала украшением первого раунда плей-офф, который, впрочем, пока что продолжается. Нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнтцель оформил покер и набрал пять очков, также как его визави с «Филадельфии» Шон Кутюрье, который отметился тремя голами и двумя передачами. Еще несколько лет назад представить такую результативность в плей-офф НХЛ было бы просто невозможно.

Еще раньше путевку во второй раунд плей-офф добыла «Тампа-Бэй», обыграв «Нью-Джерси» (4:1 в серии). Но здесь результат был более предсказуем. Молодежь «Нью-Джерси» удивила хоккейный мир, пробившись в плей-офф, но пройти одного из претендентов на титул им пока еще не под силу. Хотя одну победу в серии (5:2), которой «Дэвилз» открыли прошлую игровую неделю, взять удалось. Более того, во втором домашнем матче «Нью-Джерси» также имел все шансы не успех, открыв счет и переиграв соперника по многим показателям. Но опыт «Лайтнинг» взял верх – 3:1 в гостях и 3:1 в пятом матче дома.

Сейчас «Питтсбург» и «Тампа-Бэй» ждут своих соперником по второму раунду и сохраняют силы. Чего не скажешь о «Бостоне» с «Торонто», а также о «Вашингтоне» с «Коламбусом».

В первой паре «Бостон» мощно начал, но в прошлых итогах мы писали, что «Торонто» слишком рано списывать со счетов. В родной Канаде «Мэйпл Лифс» играли совершенно иначе, и хотя не смогли сравнять счет в серии, обменявшись победами (4:2 и 1:3), они получили необходимый эмоциональный заряд и, кажется, нашли свою игру. В любом случае в пятом поединке в Бостоне подопечным Майка Бэбкока удалось обыграть «Брюинз» 4:3 и вернуть серию в Торонто. Эта игра показала, что вратарь «Бостона» Туукка Раск не терминатор, он также устает и может ошибаться, а «Торонто» умеет делать выводы из поражений. Не удивимся, если в этой серии нас будет ждать седьмой матч.

Еще более напряженно проходит серия «Вашингтона» и «Коламбуса». На прошлой неделе мы отмечали, что «Вашингтон» попал в сложную ситуацию, проиграв два домашних поединка, и что «Кэпиталз» заслуживают звание не кубковой команды. Однако за семь прошедших дней подопечные Барри Тротца перевернули все с ног на голову, взяв три победы подряд (3:2 ОТ, 4:1, 4:3 ОТ), в том числе две на льду «Коламбуса».

В этой серии вообще все непонятно. Соперники удивляют своим упорством, а «Блу Джекетс» — нетипичной для себя результативностью. В итоге четыре овертайма в пяти матчах, и не исключено, что эти овертаймы были не последние.

Сухие победы «Вегаса» и «Сан-Хосе», ожидаемые успехи «Виннипега» и «Нэшвилла»

Если на Востоке плей-офф еще продолжается, то на Западе уже определились все победители и неудачники первого раунда. Сенсаций не произошло – «Нэшвилл», «Виннипег», «Вегас» подтвердили статус фаворитов, да и «Сан-Хосе» в серии с «Анахаймом» нельзя было назвать андердогом. Однако то, что «Вегас» и «Сан-Хосе» разобьют «Лос-Анджелес» и «Анахайм» с сухим счетом в серии, а «Колорадо» попортит нервы «Нэшвиллу» — это удивило.

Причем, если говорить о «Нэшвилле», «Предаторз» за прошедшие семь дней умудрились проиграть «Эвеланш» дважды, но запас после двух домашних побед позволил лидеру Западной конференции оформить выход во второй раунд. «Колорадо» стоит отдать должное – потеряв основного вратаря Семена Варламова в конце регулярного чемпионата, у «Лавин» по ходу плей-офф вылетел ее и Джонатан Бернье. Так что свою вторую победу над «Нэшвиллом» (2:1) «Колорадо» оформил с Эндрю Хэммондом – номинально третьим голкипером. Но куража Хэммонда хватило лишь на один поединок – в шестом матче он пропустил пять шайб.

Историческое достижение покорилось «Виннипегу». «Джетс» выиграли первую серию плей-офф в истории франшизы. В том числе, включая историю «Трэшерс», которые сменили название на «Джетс» после переезда из Атланты в Виннипег. Правда, сомнений в выходе во второй раунд «Виннипега» не было с самого начала. После двух домашних побед, «Джетс» на прошлой неделе позволили «Уайлд» лишь размочить счет в серии, выиграв два из трех матчей.

Наконец, меньше всего матчей на своих соперников потратили «Вегас» и «Сан-Хосе». Причем от «Лос-Анджелеса» все ждали хотя бы одной-двух побед в серии, а до ее старта многие видели фаворитом именно «Кингз». Но «Вегас» разбил соперника его же оружием – надежной обороной, которую возглавил Марк-Андре Флери в воротах. Великолепный сезон двукратного обладателя Кубка Стэнли, который, похоже, имеет все шансы привести свой новый клуб «Найтс», как минимум, в финал конференции. На прошедшей неделе Флери оформил еще один шатаут – второй в серии, который и принес «Вегасу» победу (4:0) и выход во второй раунд плей-офф в своем дебютном сезоне.

Что касается «Сан-Хосе», они, в отличие от «Коламбуса», не позволили сопернику отыграться после двух выездных побед, и на своем льду добили абсолютно «мертвый» «Анахайм» (8:1 и 2:1). Сложилось ощущение, что «Дакс» просто выдохлись к концу регулярного чемпионата. В плей-офф это было совершенно иная команда, о которой и сказать-то особо нечего – ни атаки, ни обороны, ни вратарей.

Таким образом, во втором раунде плей-офф Западной конференции «Вегас» сыграет с «Сан-Хосе», а «Нэшвилл» с «Виннипегом». Что касается Востока, «Питтсбург» ждет победителя пары «Вашингтон» — «Коламбус», а «Тампа-Бэй» сыграет с сильнейшей командой пары «Бостон» — «Торонто».

Билл Питерс покинул «Каролину», Глен Галутзан – «Калгари»

Четыре сезона в «Харрикэйнз» Билла Питерса не принесли кардинальных изменений для франшизы. Четыре года без плей-офф с Питерсом, и девять подряд в частности. И лишь раз за последние 12 лет «Каролина» пробивалась в постсезон. При том, что в 2006 году «Ураганы» сумели выиграть Кубок Стэнли.

В общем, «Каролина» не самое лучшее место для тренера, и Питерс наверняка это понимал. Но он получил необходимый и вполне неплохой опыт работы главным тренером в НХЛ после того, как ушел из тренерского штаба «Детройта». Именно по инициативе Питерса был разорван контракт с «Харрикэйнз». Сейчас на 53-летнего специалиста претендуют сразу несколько клубов НХЛ, среди которых «Калгари Флэймз».

Именно «Калгари» стал третьим клубом, который остался без главного тренера по окончанию регулярного чемпионата (первыми были «Рейнджерс», уволившие Алана Виньо). Почти одновременный уход Глена Галутзана с «Калгари» и Питерса с «Каролины» наталкивает на определенные догадки, но далеко не факт, что Питерс примет решение в пользу «Флэймз», учитывая такую же непростую ситуацию в клубе. Если у Билла появится вариант с командой, реально претендующей на плей-офф, «Калгари» наверняка придется искать другой вариант.

Российская неделя в НХЛ

На прошедшей неделе российский десант в плей-офф поредел еще на двоих представителей. Закончили сезон «Филадельфия» защитника Ивана Проворова и «Колорадо» защитника Никиты Задорова.

За прошедшую неделю Иван Проворов отдал одну результативную передачу как раз в последней для его команды шестой игре серии. Но в этом же поединке Иван наработал на отрицательную полезность «-4» — худшую в плей-офф для себя. В общей сложности в шести матчах Проворов отдал три передачи, проводил на льду в среднем около 25 минут игрового времени, но наработал общую отрицательную полезность «-6».

Плохим оказался шестой матч и для Никиты Задорова. Его «Колорадо» проиграл 0:5, а Задоров завершил поединок с полезностью «-3» и 14 минутами штрафа. В общей сложности в шести матчах серии Никита набрал 3 (1+2) очка, 32 минуты штрафа, полезность «+1», и проводил на льду около 20 минут в среднем за игру.

Продолжает играть без набранных очков защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин. В трех поединках недели он заработал полезность «+1» и проводил на льду в среднем около 12 минут за матч.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин из-за повреждения пропустил шестой матч серии с «Филадельфией», в котором «Пингвинз» оформили выход в следующий раунд. При этом в двух сыгранных поединках недели россиянин набрал 2 (1+1) очка (оба в матче 19 апреля).

Дебютировал в плей-офф нынешнего сезона вратарь «Бостона» Антон Худобин, который сменил Туукку Раска в середине пятого матча серии с «Торонто», после того, как финн пропустил четыре шайбы. Россиянин отыграл насухо, отразив все 8 бросков, но «Брюинз» все же проиграли 3:4.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев снова провел неделю без очков, но в двух матчах отыграл в среднем около 22 минут, наработав на отрицательную полезность «-1» и две минуты штрафа.

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский взял две победы в двух матчах недели с «Нью-Джерси», и помог «Лайтнинг» выйти во второй раунд плей-офф. Андрей пропускал лишь по одной шайбе в каждой игре, отражая более 96% бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев в этих же играх отметился первой заброшенной шайбой, хотя проводил на льду чуть больше 11 минут в среднем.

Ну а лучшим за неделю можно снова назвать нападающего «Тампы-Бэй» Никиту Кучерова, который не уходит со льда без очков все пять поединков плей-офф. В последних двух играх на его счету 4 (3+1) очка, в том числе дубль.

Не лучшим образом прошла неделя для двух россиян «Коламбуса» — вратаря Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина. Бобровский проиграл все три матча, пропустив в сумме 10 шайб, а Артемий Панарин не набирает очки два матча подряд, в которых его полезность составила «-3». Хотя в начале недели Панарин отметился 2 (1+1) очками в третьей игре серии.

Зато первые очки в плей-офф набрал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который отметился двумя голевыми передачами в пятом матче серии с «Коламбусом». Нападающий Александр Овечкин в трех матчах набрал 4 (1+3) очка, а нападающий Евгений Кузнецов набирает очки два поединка подряд. На его счету 4 (1+3) очка в четвертой игре и одна шайба в пятой.