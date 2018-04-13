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    Канада объявила 18 игроков, которые сыграют на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Канады
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    Хоккеисты сборной Канады
    На фото:Хоккеисты сборной Канады
    Тренерский штаб сборной Канады составил список игроков, которые точно примут участие в ЧМ-2018. В первом списке оказались 18 хоккеистов.

    Вратарь: Дарси Кюмпер («Аризона»)

    Защитники: Винс Данн, Колтон Парайко, Джоэл Эдмундсон (все – «Сент-Луис»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Райан Пулок («Айлендерс»), Тома Шабо («Оттава»), Аарон Экблад («Флорида»)

    Нападающие: Энтони Бовилье, Мэттью Барзэл, Джордан Эберле (все –«Айлендерс»), Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс (оба – «Эдмонтон»), Райан О’Райлли («Баффало»), Жан-Габриэль Пажо («Оттава»), Бо Хорват («Ванкувер»), Джейден Шварц, Брэйден Шенн (оба – «Сент-Луис»)

    Максимальная заявка на мировое первенство — 22 полевых игрока и три вратаря.

    На чемпионате мира канадцы сыграют в группе B с командами Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

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