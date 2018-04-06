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    Россия разгромила Германию в рамках Еврочелленджа

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    Игроки олимпийской сборной России
    На фото:Игроки олимпийской сборной России
    Олимпийская сборная России, которая является ближайшим резервом национальной сборной, разгромила Германию в матче Еврочелленджа.

    Матч, который проходил в Сочи, завершился победой россиян со счетом 4:1.

    В составе победителей дублем отметился Артем Ильенко, еще по шайбе забросили Кирилл Семенов и Алексей Береглазов. У проигравших отличился Марк Михелис.

    Еврочеллендж
    Олимпийская сборная России — сборная Германии — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Ильенко — 1 (Падакин), 9:11 — 1:0. Семенов — 1 (бол., Елесин, Трямкин), 22:53 — 2:0. Ильенко — 2 (Кошелев), 32:10 — 3:0. Михелис — 1 (Увира), 49:03 — 3:1. Береглазов — 1 (бол., Михеев, Кагарлицкий), 54:07 — 4:1.Вратари: Судницин — Нидербергер.Штраф: 8 — 14.Броски: 45 (19+19+7) — 18 (1+7+10).
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