Россия разгромила Германию в рамках Еврочелленджа

«Коламбус» сделает ставку на оборону в игре с «Нэшвиллом» «Нэшвилл» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля 2,06 Послезавтра в 03:00

«Колорадо» против «Сент-Луиса». Кто завоюет последнюю путевку в плей-офф от Запада? «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля 2,56 Послезавтра в 03:30

«Каролина» порадует болельщиков результативной игрой против «Тампы-Бэй» «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля 1,70 Послезавтра в 02:00

Без лишних проблем. «Ак Барс» добрался до финала Кубка Гагарина СМИ – о победе казанского клуба над «Трактором» в плей-офф КХЛ 10:29

«Филадельфия» обыграет «Рейнджерс» и гарантирует плей-офф «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля 1,72 Завтра в 22:00

НХЛ. «Нэшвилл» выиграл «Президент трофи», «Нью-Джерси» и «Коламбус» вышли в плей-офф Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля 09:03

Повторит ли «Сент-Луис» домашние ошибки матча с «Чикаго»? «Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля 1,92 Завтра в 03:30

«Питтсбург» обыграет «Оттаву» в основное время «Питтсбург» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля 1,685 Завтра в 02:30

«Тампа-Бэй» возьмет реванш у «Баффало» «Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля 1,62 Завтра в 02:30