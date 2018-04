Малкин — самый ценный игрок «Питтсбурга» по итогам «регулярки» НХЛ

Нападающий «Питтсбурга»признан самым ценным игроком команды по итогам регулярного сезона, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний Малкин в этом сезоне набрал 96 (42+54) очка. Он занимает третье место в списке бомбардиров лиги.

Награду за высокое спортивное мастерство и верность хоккею получил защитник Крис Летанг.

Вратарь Мэтт Мюррей получил награду за заслуги перед командой.

Лучшим хоккеистом по версии других игроков стал капитан команды Сидни Кросби.

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ и гарантировал себе место в плей-офф.

Congrats to our #Pens Awards recipients!

Masterton Nominee, presented by Verizon: Kris Letang

EJD Community Service Award, presented by PNC Wealth Management: Matt Murray

Player's Player, presented by UPMC: Sidney Crosby

Most Valuable Player, presented by PPG: Evgeni Malkin pic.twitter.com/W16flmvdWq