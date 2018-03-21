Не в хоккее, так в борьбе

«Молодежи "Локомотива" так хотелось себя проявить, что она спровоцировала самый грубый период в этой серии. До "Нефтехимика" и "Трактора" с их рекордом по штрафным минутам было далеко, но место неподалеку точно гарантировано. А все начал юный Денисенко, который вырубил силовым приемом Николая Прохоркина. Пока армеец с мощным рассечением под глазом пытался понять, что происходит, его обидчик зарубился с Тихоновым и выглядел очень прилично.

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Некогда игрок "Локомотива", а ныне глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко с большим удовольствием посмотрел на битву своего сына с Вячеславом Войновым. За прием на Барабанове Ковальчук набросился на Дениса Мосалева. Так последняя пятиминутка растянулась почти на 20. Это еще перед сиреной команды полезли выяснять отношения. Больше всех досталось Егору Рыкову, которого Александр Елесин не только раздел, но и прилично побил.

Не в хоккее, так в борьбе "Локомотив" дал отпор СКА. Но совсем не факт, что такой подход поможет ярославцам спасти серию», — считает автор «Советского спорта» Максим Шитиков.

СКА в шаге от «западного» финала

«Ярославцы насовершали ошибок на старте первого периода. Чудо, что не пропустили. Еще большее чудо — что забили, а судьи засчитали. Благодаря Коршкову "паровозы" впервые в серии забили первыми. И обязаны были развивать успех, в том числе в большинстве. СКА выстоял, тихой сапой перехватил инициативу. И — получите "армейский" гол в раздевалку», — пишет колумнист AllHockey.Ru Олег Сергеев.

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«Барабанов не просто оставил чемпиона в игре, но, возможно, перевернул ход матча.

Так и вышло — перевернул. В начале второй двадцатиминутки команды обменялись равноценно убойными моментами. А потом забил Ковальчук. В прошлом матче его голевая прыть принесла питерцам победу. В этом матче — та же картина. Только на его счету не дубль, а один гол. Дубль на сей раз в активе Тихонова. Сначала он забил на 31-й минуте в контратаке после опасной, но "холостой" ярославской атаки. Потом — на 35-й минуте с острого угла под перекладину после остроумной комбинации. "Локомотиву" не хватало мастерства и отчетливости реализации моментов. Вот ярославская команда и "поплыла".

При счете 4:1 в пользу СКА третий период стал заключительным и формальным. Чемпион буднично не пропустил, "Локомотив" предсказуемо не забил. Легионеры растворились в серости, взять бремя лидерства некому. Только и оставалось драться. 4:1 в матче, 3-1 в серии — наверняка питерские "армейцы" выйдут в "западный" финал уже в четверг».

Интрига потухла

«В успех "Локомотива" изначально верили немногие. Однако победа в Санкт-Петербурге вселила не только в ярославских болельщиков некую надежду на положительный исход. И если в той встрече второй период стал необычайно удачным, то сегодня "железнодорожники" этот игровой отрезок провалили, пропустив трижды.

Но отчасти хозяева виноваты в этом сами. Свои шансы необходимо использовать. Оба большинства в первых двух периодах прошли бесследно. Были моменты в равных составах, однако Коскинена сегодня переиграл только Егор Коршков.

И все же победа СКА закономерна. "Локомотив" уступал в движении и скорости. Физически хозяева несколько подсели в четвертой встрече. Нет в составе Козуна – и это сразу заметно: достаточно вспомнить, как ярославцы играют в большинстве, когда Брэндон в прекрасной форме. А лидер регулярного чемпионата не замечает потери Рундблада и Плотникова. Класс игроков рано или поздно должен был сказаться. Это и произошло. И потому к началу третьего периода сомнений в том, что СКА победит в четвертом поединке серии, не возникало.

Ярославцы уступили и во втором матче на своем льду, и теперь от досрочного отпуска их отделяет одно поражение. А до финала Западной конференции с участием "армейских" коллективов — рукой подать», — резюмирует автор «Чемпионата» Александр Тарасов.

Разный уровень мастерства и кошмарное большинство

«"Локомотив" в кои-то веки понравился. Понравился тем, что пытался держать шайбу, обострять игру, бежал в контратаки тремя игроками, не сваливался на загруз под ворота. И продолжил играть плотно. Максимально плотно. Но даже этого против СКА не хватило. Слишком разный уровень мастерства. Слишком кошмарное большинство. Слишком многое у "железнодорожников" в чисто игровых моментах упущено.

Денисенко – красавец. Шикарный силовой прием против Прохоркина. Показавший, как он здорово читает игру и подкатывается. И это в 17 то лет! После этого хита и началась веселуха с беспрестанными драками. Ну, и Квартальнов тоже молодец. Именно что молодец. Он не устраивал балаган в духе Назарова. Он просто не связывал пацанам руки. Вот так – можно. Даже нужно. И даже жаль, что в этой серии остался один матч», — пишет обозреватель «СЭ» Игорь Еронко.