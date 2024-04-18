Россиянка Анастасия Потапова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 15:00 мск. Вондроушова — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вондроушова

Маркета начала турнир с победы над Донной Векич — 6:4, 6:3.

В первом сете чешская теннисистка уступала 2:4, но в итоге взяла четыре гейма подряд, а вместе с ними и партию. Во втором сете ее снова выручила неубедительная игра соперницы на подаче.

В марте Вондроушова начала «тысячник» в Индиан-Уэллс с мощной победы над Бернардой Перой (6:0, 6:2), но сразу после этого снялась из-за травмы.

На крупный турнир в Майами действующая чемпионка Уимблдона не поехала из-за смерти дедушки.

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В целом начало сезона получилось для Вондроушовой непростым. Она до сих пор выиграла больше одного матча только в Дубае, где дошла до четвертьфинала.

Потапова

Анастасия в первом раунде выиграла у Людмилы Самсоновой — 6:4, 4:6, 6:3.

Матч получился нервным, теннисистки провели на корте два с половиной часа. Обе не лучшим образом играли на своей подаче, но переплюнуть соперницу Потапова все-таки не смогла. В решающем сете она взяла половину геймов на приеме.

Для первого в сезоне матча на грунте Потапова сыграла очень даже неплохо. Возможно, даже хорошо, ей сразу же пришлось провести три гейма.

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К слову, почти так же начинался ее путь в Штутгарте в прошлом году, и в итоге она добралась до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.47, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: ничего подобного, россиянка в данном случае ни разу не андердог. Достаточно сказать, что в прошлом году Настя обыграла чешку в австрийском Линце. Маркета позже взяла реванш, победив россиянку в Цинциннати, но очевидно, что это не тот случай, где у Потаповой нет шансов, а уж тем более на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.69.