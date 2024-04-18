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    «Фенербахче» вырвет путёвку в полуфинал еврокубка?

    «Фенербахче» — «Олимпиакос». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 апреля 2024 года

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    «Фенербахче»
    В рамках 1/4 финала Лиги конференций 18 апреля пройдет матч «Фенербахче» — «Олимпиакос». Начало — в 22:00 «Фенербахче» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Фенербахче»

    Путь в плей-офф: «Фенербахче» начал свой путь в плей-офф Лиги конференций со стадии 1/8 финала. В битве за выход в четвертьфинал турецкому коллективу противостоял бельгийский коллектив «Юнион Сент-Жиллуа». Эту дуэль «Фенербахче» выиграл (3:0 — победа в гостях и 0:1 — проигрыш дома).

    Последние матчи: В первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Фенербахче» проиграл «Олимпиакосу» (2:3). В составе турецкого коллектива голами отметились Тадич и Кахведжи.

    В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 2 место, набрав 85 очков. Клуб уверенно идет вверх по турнирной таблице и уже приближается к лидеру — «Галатасараю», отставание составляет 2 балла.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграет: Из-за травмы колена из строя команды выбыли Луан Перес и Джейден Остерволде. С травмой бедра в лазарете Джошуа Кинг и Мерт Яндаш, у которого травма паха. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Фред.

    Состояние команды: «Фенербахче» пробился в 1/8 финала Лиги конференций, заняв 1 место в своей группе с активом в 12 очков. Турецкий коллектив обошел в турнирной таблице «Лудогорец», «Норшелланн» и «Спартак» Трнава.

    «Олимпиакос»

    Путь в плей-офф: Греческий клуб начал свой путь в еврокубках со стадии 1/16 финала Лиги конференций. «Олимпиакос» скромно, но уверенно переиграл венгерский «Ференварош» (1:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

    Куда сложнее выдалась дуэль с израильским коллективом «Маккаби» из Тель-Авива. Первую игру греки проиграли со счётом 1:4, в ответном поединке «Олимпиакос» с аналогичным результатом переиграл своего визави. Соперникам пришлось играть дополнительное время, в овертайме греческий коллектив всё-таки дожал «Маккаби», забив ещё два мяча (6:1).

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    • Последние матчи: В победном матче 1/4 финала против «Фенербахче» в составе «Олимпиакоса» голами отметились Фортунис, Йоветич и Чикинью.

    Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер, полузащитник Бандиугу Фадига — все игроки травмированы. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит греческий защитник Панайотис Рецос.

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    Состояние команды: В групповом этапе Лиги Европы «Олимпиакос» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете греческий клуб набрал 7 очков, опередив в турнирной таблице словацкий коллектив «Бачка-Топола».

    Статистика для ставок

    • Лига конференций. Сезон 2023/2024. 1/4 финала «Олимпиакос» — «Фенербахче» (3:2)

    • «Олимпиакос» и «Фенербахче» встречались в 2021-м

    • В Лиге Европы «Олимпиакос» дважды обыграл «Фенербахче» (1:0 — побед дома и 3:0 — победа в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.35, а победа «Олимпиакоса» — в 4.88.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в матчах с участием «Фенербахче» и «Олимпиакосом» забивается обычно 3-4 гола. Это показала и первая игра 1/4, в которой соперники забили 5 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.39.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Олимпиакос» с коэффициентом 2.39. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» вырвет путёвку в полуфинал еврокубка?
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