ЦСКА идет без потерь, «Автомобилист» расстался с Крикуновым, фантастический Кравцов

Итоги первого раунда Востока – вылет «Авангарда» и «Автомобилиста»

В прошлых итогах мы подвели краткие итоги первого раунда плей-офф Западной конференции, а сегодня пройдемся по Востоку. Главный посыл – чуда не произошло. Те, кто должен был вылететь – вылетели.

Конечно, «Авангард» мог зацепиться за победу в серии с «Салаватом» будь он чуть удачливее. В конечном итоге все решила шайба в овертайме седьмого матча в Уфе. Но при этом нужно отметить, что если бы «Салават» не столкнулся с вратарской проблемой в трех первых матчах серии, она, скорее всего, закончилась бы гораздо раньше.

Команда из Омска, при всем к ней уважении, после увольнения Андрея Скабелки не только не избавилась от проблем к старту плей-офф, но и потеряла то, что наработала за время регулярки. К примеру, так и не сумел реализовать свой потенциал в решающих матчах лидер атак команды в гладком чемпионате Илья Михеев. По-прежнему выполняя колоссальный обьем работы, ему, похоже, не хватило сил на главное – голы. Не лучшим образом выглядела и оборона «Ястребов», которая позволяла делать «Салавату» если не все, то очень многое.

Остается пожелать «Авангарду» разобраться со своими «тараканами», которые не дают клубу спокойно жить. На этой неделе было обьявлено об уходе с поста президента клуба Владимира Шалаева, которого заменит легендарный в прошлом игрок Максим Сушинский. Легендарный, в том числе, для «Авангарда». Сушинский еще в январе вошел в совет директоров клуба, и уже тогда ходили устойчивые слухи, что после окончания сезона он сменит Шалаева, хотя сам Сушинский это отрицал. Насколько эффективным менеджером окажется Сушинский – посмотрим.

Перестановки произошли и в стане «Автомобилиста», который по итогам первого раунда плей-офф не сумел пройти «Магнитку». Но шансов у «Авто» было еще меньше. Теперь клуб из Екатеринбурга будет искать нового тренера. По официальной информации, руководство клуба и Владимир Крикунов решили не продолжать контракт совместным решением.

Хотя в целом оно кажется несколько неожиданным. Конечно, Крикунов не выполнил задачу и не провел команду дальше первого раунда. С другой стороны, есть ощущение, что опытный наставник и так выжал из этого состава максимум. Тягаться с той же «Магниткой» в плане ростера «Автомобилист» явно не мог, но выглядел достойно. Главной проблемой «Автомобилиста» была игра в спецбригадах, но проблема эта тянулась еще с регулярного чемпионата. Решить ее можно было за счет нового тренера (или тренеров) по игре в спецбригадах. По крайней мере, так часто делают в НХЛ.

Старт второго раунда – «сухой» ЦСКА, первое поражение СКА

Уже на этой неделе в КХЛ стартовал второй раунд плей-офф. Судя по первым результатам, тенденция останется прежней – минимум интриги на Западе и зарубы на Востоке.

Вы не ошиблись – минимум интриги на Западе, несмотря на первое в плей-офф поражение СКА в субботнем матче от «Локомотива» (1:2). Ведь вряд ли кто-то сомневается в том, что оно было случайным? Уверен, ярославские болельщики могут поспорить с этим утверждением, но пока все сводится к простой недооценке соперника армейцами. Конечно, у СКА есть проблемы и это было видно еще по первому раунду в играх с «Северсталью». Уже тогда подопечные Олега Знарка должны были проиграть впервые, но дважды отскочили. Однако и «Локомотив», несмотря на все старания, на голову слабее СКА. Проиграть питерцы могут только сами себе.

Контрастом на фоне тяжелого хода СКА выглядит ЦСКА с их железобетонной обороной. Даже «Йокерит», самая результативная команда первого раунда плей-офф, и тот не сумел распечатать Илью Сорокина в первых двух матчах серии в Москве. Игорь Никитин создал что-то феноменальное и продолжает сметать соперников. Шесть матчей, шесть побед, всего одна пропущенная шайба. Армейцы Москвы сейчас настолько хороши, что возникает естественный вопрос – а сможет ли вообще хоть кто-то найти ключи к их игре? Особенно актуален он на фоне мучений их главного конкурента – СКА.

На Востоке битвы снова более интригующие. Зинетула Билялетдинов и его «Ак Барс» продолжают использовать любимую тактику удава в поединках, а единственным вопросом является вратарская линия. Эмиль Гарипов редко дает в себе усомниться, и все же на фоне конкурентов из других команд уступает. Сложно избавиться от ощущения, что рано или поздно он сорвется. Возможно, это просто стереотипы?

А пока больше проблем с вратарем испытывает как раз соперник казанцев – «Магнитка». Василий Кошечкин отхватил семь шайб за пять периодов с овертаймом и был заменен во втором матче на Илью Самсонова. При том, что, судя по первой игре, «Металлургу» вполне по силам бороться с более статусным соперником. Войтек Вольски, Сергей Мозякин, Крис Ли и компания – этих ветеранов не так то просто остановить, что и доказал Войтек Вольски в первой игре, оформив дубль с победной шайбой в овертайме. Но у Казани нашелся свой злой гений – Денис Зарипов. Остается лишь догадываться, почему он пропускал первый матч, но гол+пас Зарипова во втором, кажется, застолбили за ветераном место в составе, как минимум, еще на одну игру.

«Трактор» и фактор Кравцова

Пару «Салават Юлаев» — «Трактор» мы решили выделить отдельно, и во многом благодаря игре нападающего челябинцев Виталия Кравцова. В текущем сезоне форвард успел дебютировать за «Трактор» в регулярном чемпионате, закрепиться в составе и забросить шайбу в КХЛ в 17 лет. Но вряд ли кто-то ожидал, что юный форвард станет движущей силой нападения «Трактора» в плей-офф.

Шесть шайб Кравцова в семи матчах не случайны и не являются следствием удачных действий партнеров. Вернее, не только их. Кравцов, несмотря на возраст, уже играет как лидер команды. Он берет на себя инициативу, бросает больше всех в команде, и его бросок является действительно убийственным. Возможно, не настолько мощным как у Эели Толванена из «Йокерита», но определенно не менее точным и хлестким. При этом Кравцов также неплохо выглядит в обороне, отрабатывает в прессинге и есть ощущение, что может играть более важную роль для «Трактора». Кравцов прогрессирует и здесь нельзя не отметить работу главного тренера Анвара Гатиятулина, который не боится доверять Виталию.

Всплеск Кравцова очень помог «Трактору» в серии с «Нефтехимиком», и продолжается в серии с «Салаватом». По сути, кроме него в атаке челябинцев выделить даже особо некого – бьется Щехура, старается Виделль, но реально тянет кроме Кравцова, пожалуй, только Рихард Гюнге. Он и защитник Ник Бэйлен являются главными созидателями в игре команды.

«Салават Юлаев» выгодно отличается своим ростером на фоне «Трактора», но пока что уфимцам не удается использовать свои козыри. Возможно, подопечных Эркки Вестерлунда вымотала серия с «Авангардом», но Ларсена, Умарка, Хартикайнена, Ткачева и других брали не для того, чтобы они сдались после первого раунда. Так что впереди нас наверняка ждут интереснейшие матчи. Именно эта серия, на наш взгляд, является наиболее интригующей.