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    Воспользуется ли «Вест Хэм» эйфорией «Байера»?

    «Вест Хэм» — «Байер». Ставка (к. 1.90) и прогноз на Лигу Европы 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Байер»
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    «Байер» — фаворит матча
    «Вест Хэм» на своем поле сыграет против «Байера» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Матч пройдет 18 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Вест Хэм» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 18 Апреля 2024 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Вест Хэм»

    Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Вест Хэм» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел «Фрайбург» (0:1 на выезде, 5:0 дома).

    В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда проиграла на выезде 0:2, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в три мяча.

    Вест Хэм — Байер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: лондонцы в прошлом туре английскогго чемпионата на своем поле потерпела поражение от «Фулхэма» (0:2).

    Эта неудача продлила мини-серию поражений «Молотобойцев» до двух поединков — первой из них стала неудача как раз против нынешнего соперника.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: Мавропанос, Ирти, Боуэн, Филлипс, Ареола — травмированы. Дисквалифицирован — Пакета.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Вест Хэм» одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

    По ходу данной серии неудач клуб не только оказался ближе к вылету из Лиги Европы, но и выпал из зоны еврокубков в АПЛ, где занимает лишь восьмое место.

    Пакета и Кудус — лучшие бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

    «Байер»

    Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Байер» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел «Карабах» (2:2 на выезде, 3:2 дома).

    В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда выиграла дома со счетом 2:0, поэтому для выхода в полуфинал ей достаточно даже проиграть с минимальной разницей мячей.

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    • Последние матчи: в прошлом туре Бундеслиги леверкузенцы выиграли. На своем поле они разгромили «Вердер» (5:0) и продлили победную серию до восьми игр в разных турнирах.

    Это была не просто рядовая для «Аптекарей» победа в текущем сезоне, а позволила им оформить исторический, первый чемпионский титул в Германии.

    Не сыграют: травмирован — Гложек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: во всех матчах всех турниров текущей кампании (!) «Байер» не проиграл, а если добавить к ним предсезонные игры, то таковых наберется 47 поединков.

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    Такая форма позволила клубу не только завоевать чемпионский титул, но и быть близким к выходу в полуфинал Лиги Европы, а также выиграть путевку в финал Кубка Германии.

    Патрик Шик и Бонифейс — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» было забито меньше 2,5 голов

    • в восьми последних матчах «Байер» выиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Байера» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.90, победа «Вест Хэма» — в 3.70.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в восьми последних матчах гости выиграли. Теперь, после завоевания чемпионства в Германии, они могут целиком сосредоточиться на Лиге Европы.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Байер» победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выйдут в полуфинал и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: проход «Байера» и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Байер» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Воспользуется ли «Вест Хэм» эйфорией «Байера»?
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