«Вест Хэм»
Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Вест Хэм» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел «Фрайбург» (0:1 на выезде, 5:0 дома).
В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда проиграла на выезде 0:2, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в три мяча.
Вест Хэм — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: лондонцы в прошлом туре английскогго чемпионата на своем поле потерпела поражение от «Фулхэма» (0:2).
Эта неудача продлила мини-серию поражений «Молотобойцев» до двух поединков — первой из них стала неудача как раз против нынешнего соперника.
Не сыграют: Мавропанос, Ирти, Боуэн, Филлипс, Ареола — травмированы. Дисквалифицирован — Пакета.
Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Вест Хэм» одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих.
По ходу данной серии неудач клуб не только оказался ближе к вылету из Лиги Европы, но и выпал из зоны еврокубков в АПЛ, где занимает лишь восьмое место.
Пакета и Кудус — лучшие бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.
«Байер»
Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Байер» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел «Карабах» (2:2 на выезде, 3:2 дома).
В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда выиграла дома со счетом 2:0, поэтому для выхода в полуфинал ей достаточно даже проиграть с минимальной разницей мячей.
Последние матчи: в прошлом туре Бундеслиги леверкузенцы выиграли. На своем поле они разгромили «Вердер» (5:0) и продлили победную серию до восьми игр в разных турнирах.
Это была не просто рядовая для «Аптекарей» победа в текущем сезоне, а позволила им оформить исторический, первый чемпионский титул в Германии.
Не сыграют: травмирован — Гложек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: во всех матчах всех турниров текущей кампании (!) «Байер» не проиграл, а если добавить к ним предсезонные игры, то таковых наберется 47 поединков.
Такая форма позволила клубу не только завоевать чемпионский титул, но и быть близким к выходу в полуфинал Лиги Европы, а также выиграть путевку в финал Кубка Германии.
Патрик Шик и Бонифейс — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» было забито меньше 2,5 голов
- в восьми последних матчах «Байер» выиграл
- в пяти из семи последних матчей «Байера» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.90, победа «Вест Хэма» — в 3.70.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в восьми последних матчах гости выиграли. Теперь, после завоевания чемпионства в Германии, они могут целиком сосредоточиться на Лиге Европы.
Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Байер» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выйдут в полуфинал и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: проход «Байера» и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.