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    Регулярный сезон «Чикаго» закончит серией поражений

    «Лос-Анджелес» — «Чикаго». Ставка (к. 2.32) и прогноз на хоккей, НХЛ, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Чикаго»
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    «Чикаго» потерпел пять подряд поражений
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 05:30 (мск). «Лос-Анджелес» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Апреля 2024 года

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Принципиальный вопрос о попадании в Кубок Стэнли калифорнийцы закрыли достаточно уверенно, хотя на финише сезона команда пережила понижение, сохраняя незначительные шансы на то, чтобы занять место повыше.

    Так, в 81 игре «Лос-Анджелес» набрал 97 очков, с которыми расположился на восьмой строчке в таблице Западной конференции. От седьмого «Вегаса» — при равенстве проведенных встреч — «Кингз» отстают на один балл.

    Лос-Анджелес — Чикаго: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Последние результаты «Лос-Анджелеса» вполне соответствуют тем, которые свойственны клубу-середняку, участвующему в плей-офф. В частности, «Кингз» выиграли в пяти матчах из предыдущих семи.

    Недавние победы команды Джима Хиллера выпали на домашние матчи против «Калгари» (4:1) и «Анахайма» (3:1). В последней к этому моменту встрече калифорнийцы остались без набранных баллов, уступив «Миннесоте» (1:3).

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    Не сыграют: В матче №82 не сыграют Карл Грундстрем, Финикс Копли. Под вопросом участие Анже Копитара.

    Состояние команды: После смены тренера «Лос-Анджелес» пытается найти лучшую игровую модель, которая сделала бы его конкурентоспособным на фоне элитных представителей Запада вроде «Далласа», «Колорадо» или «Эдмонтона».

    «Чикаго»

    Турнирное положение: В сезоне 2023/24 команду из Иллинойса обсуждали исключительно в контексте Коннора Бедарда и перестройки, эффект которой все смогут оценить лишь спустя год или больше.

    Текущую же кампанию «Чикаго» заканчивает в статусе второго худшего по набранным очкам клуба в чемпионате. В 81 встрече он заработал 51 балл и опередил по этому показателю лишь «Сан-Хосе», у которого в активе 47 очков.

    Последние матчи: С учетом статистики набранных баллов нетрудно понять, что результаты «Чикаго» в большей степени состоят из продолжительных серий поражений. Часто такие матчи подкреплены немалым количеством пропущенных голов.

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    • К заключительной встрече регулярки команда Люка Ричардсона подходит с серией из пяти поражений подряд. Поочередно «Чикаго» уступил «Миннесоте» (0:4), «Сент-Луису» (2:5), «Нэшвиллу» (1:5), «Каролине» (2:4) и «Вегасу» (1:3).

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    Не сыграют: В последнем матче регулярного сезона «Чикаго» не поможет Тейлор Холл. Вполне вероятным остается отсутствие Риза Джонсона.

    Состояние команды: Подписав Коннора Бедарда, «Чикаго» получил яркую звезду на перспективу. Но в нынешних обстоятельствах «Блэкхокс» способны претендовать лишь на попадание в хайлайты красивых голов, в то время как к борьбе за топ-8 команда не готова.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» одержал восемь домашних побед в девяти последних матчах

    • В четырех предыдущих встречах из пяти «Чикаго» пропускал от 4 голов и более

    • В трех подряд апрельских матчах на выезде пределом результативности «Блэкхокс» были две заброшенные шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 5.72, а победа «Чикаго» — в 5.77.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 за 2.24.

    Прогноз: В последнем матче «Кингз» вполне способны занять седьмое место, но гораздо важнее для команды запастись дополнительным зарядом эмоций перед плей-офф, чему может способствовать яркая победа над вторым с конца клубом лиги.

    Ставка: «Лос-Анджелес» забьет в каждом периоде за 2.32.

    Прогноз: С учетом того, насколько все плохо в обороне «Чикаго», результативная встреча в Калифорнии — вполне вероятный исход, который станет возможен, конечно же, за счет активности хозяев.

    Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Чикаго» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на хоккей. Регулярный сезон «Чикаго» закончит серией поражений
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