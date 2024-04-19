«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Принципиальный вопрос о попадании в Кубок Стэнли калифорнийцы закрыли достаточно уверенно, хотя на финише сезона команда пережила понижение, сохраняя незначительные шансы на то, чтобы занять место повыше.
Так, в 81 игре «Лос-Анджелес» набрал 97 очков, с которыми расположился на восьмой строчке в таблице Западной конференции. От седьмого «Вегаса» — при равенстве проведенных встреч — «Кингз» отстают на один балл.
Лос-Анджелес — Чикаго: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Последние результаты «Лос-Анджелеса» вполне соответствуют тем, которые свойственны клубу-середняку, участвующему в плей-офф. В частности, «Кингз» выиграли в пяти матчах из предыдущих семи.
Недавние победы команды Джима Хиллера выпали на домашние матчи против «Калгари» (4:1) и «Анахайма» (3:1). В последней к этому моменту встрече калифорнийцы остались без набранных баллов, уступив «Миннесоте» (1:3).
Не сыграют: В матче №82 не сыграют Карл Грундстрем, Финикс Копли. Под вопросом участие Анже Копитара.
Состояние команды: После смены тренера «Лос-Анджелес» пытается найти лучшую игровую модель, которая сделала бы его конкурентоспособным на фоне элитных представителей Запада вроде «Далласа», «Колорадо» или «Эдмонтона».
«Чикаго»
Турнирное положение: В сезоне 2023/24 команду из Иллинойса обсуждали исключительно в контексте Коннора Бедарда и перестройки, эффект которой все смогут оценить лишь спустя год или больше.
Текущую же кампанию «Чикаго» заканчивает в статусе второго худшего по набранным очкам клуба в чемпионате. В 81 встрече он заработал 51 балл и опередил по этому показателю лишь «Сан-Хосе», у которого в активе 47 очков.
Последние матчи: С учетом статистики набранных баллов нетрудно понять, что результаты «Чикаго» в большей степени состоят из продолжительных серий поражений. Часто такие матчи подкреплены немалым количеством пропущенных голов.
К заключительной встрече регулярки команда Люка Ричардсона подходит с серией из пяти поражений подряд. Поочередно «Чикаго» уступил «Миннесоте» (0:4), «Сент-Луису» (2:5), «Нэшвиллу» (1:5), «Каролине» (2:4) и «Вегасу» (1:3).
Не сыграют: В последнем матче регулярного сезона «Чикаго» не поможет Тейлор Холл. Вполне вероятным остается отсутствие Риза Джонсона.
Состояние команды: Подписав Коннора Бедарда, «Чикаго» получил яркую звезду на перспективу. Но в нынешних обстоятельствах «Блэкхокс» способны претендовать лишь на попадание в хайлайты красивых голов, в то время как к борьбе за топ-8 команда не готова.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» одержал восемь домашних побед в девяти последних матчах
- В четырех предыдущих встречах из пяти «Чикаго» пропускал от 4 голов и более
- В трех подряд апрельских матчах на выезде пределом результативности «Блэкхокс» были две заброшенные шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 5.72, а победа «Чикаго» — в 5.77.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 за 2.24.
- 1.87Вегас — Анахайм: прогноз и ставкаПослезавтра в 05:00
- 2.08Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.28Тампа — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: В последнем матче «Кингз» вполне способны занять седьмое место, но гораздо важнее для команды запастись дополнительным зарядом эмоций перед плей-офф, чему может способствовать яркая победа над вторым с конца клубом лиги.
Ставка: «Лос-Анджелес» забьет в каждом периоде за 2.32.
Прогноз: С учетом того, насколько все плохо в обороне «Чикаго», результативная встреча в Калифорнии — вполне вероятный исход, который станет возможен, конечно же, за счет активности хозяев.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.