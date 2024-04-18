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    «Реал» победил «Ман Сити» в серии пенальти и вышел в полуфинал ЛЧ

    «Ман Сити» — «Реал»: счет матча 1:1, пен 3:4, обзор голов

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    В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» в основное и дополнительное время сыграли вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «сливочные» — 4:3.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    На 12-й минуте счет открыл бразильский нападающий Родриго.

    «Ман Сити» сравнял счет на 75-й минуте после точного удара Кевина Де Брейне.

    В серии 11-метровых ударов точнее были игроки королевского клуба. Единственный промах допустил Лука Модрич, тогда как у «горожан» не забили Бернарду Силва и Матео Ковачич, оба удара парировал Андрей Лунин.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Манчестер Сити — Реал Мадрид 1:1
    Голы: 0:1 Родриго (12'), 1:1 Кевин Де Брёйне (76'), 1:0 Хулиан Альварес (пенальти) (90 + 4'), 1:1 Джуд Беллингхэм (пенальти) (90 + 4'), 1:2 Лукас Васкес (пенальти) (90 + 4'), 2:3 Филип Фоден (пенальти) (90 + 4'), 2:3 Начо Фернандес (пенальти) (90 + 4'), 3:3 Эдерсон Мораес (пенальти) (90 + 4') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи (Джон Стоунс, 112'), Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Матео Ковачич, 112'), Джек Грилиш (Жереми Доку, 72'), Филип Фоден, Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 91') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Начо, Даниэль Карвахаль (Эдер Милитао, 111'), Джуд Беллингхэм, Тони Кроос (Лука Модрич, 79'), Эдуардо Камавинжа, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Лукас Васкес, 103'), Родриго (Браим Диас, 84') Предупреждения: Даниэль Карвахаль (38'), Джек Грилиш (59'), Йошко Гвардиол (61'), Родриго Эрнандес (90'), Ферлан Менди (90 + 4')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Первый матч завершился со счетом 3:3.

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