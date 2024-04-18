«Марсель» на своем поле сыграет против «Бенфики» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Матч пройдет 18 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Марсель» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Марсель»

Выступления в плей-офф: в 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» прошел «Шахтер» (2:2 на выезде, 3:1 дома) и «Вильярреал» (4:0 на своем поле, 1:3 в гостях).

В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда проиграла на выезде 1:2, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в два мяча.

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Последние матчи: провансальцы в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле потерпела поражение от «Лилля» (1:3).

Эта неудача продлила серию поражений южан до пяти поединков. Общая разница в этих поединках составила 2-12.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Мерлен, Сарр, Онана, Мейте, Клосс, Ронжье, Надир — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Марсель» проиграл после пяти побед кряду.

По ходу данной серии неудач клуб не только оказался ближе к вылету из Лиги Европы, но и выпал из зоны еврокубков в чемпионате Франции, где занимает лишь девятое место.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир не только команды, но и Лиги Европы с 10 голами.

«Бенфика»

Выступления в плей-офф: в 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» прошла «Тулузу» (2:1 на своем поле, 0:0 в гостях) и «Рейнджерс» (2:2 дома, 1:0 на выезде).

В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда выиграла дома со счетом 2:1, поэтому для выхода в полуфинал ей достаточно сыграть вничью.

Последние матчи: в предыдущем туре португальской Примейры лиссабонцы выиграли. На своем поле лиссабонцы они победили «Морейренсе» (3:0).

Этот матч продлил победную серию «Орлов» до двух игр в разных турнирах — Лиге Европы и португальском чемпионате.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Бенфика» потерпела одно поражение при двух победах и одной ничьей.

Хотя такие результаты позволяют коллективу иметь неплохие шансы на полуфинал Лиги Европы, в то же время, он рискует проиграть чемпионскую гонку в Португалии, где уступает на четыре очка лидеру «Спортингу», который провел на матч меньше.

Анхель Ди Мария — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Марсель» проиграл

в четырех последних матчах «Бенфики» было забито больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Бенфика» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.50, победа «Бенфики» — в 2.90.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. При этом во всех этих играх было забито больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяев сработали оба данных расклада.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Бенфика» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.03.