В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Рома» — «Милан»

Футбол. Лига Европы

Римляне добились успеха в первом матче. В Милане «Рома» победила со счетом 1:0. Единственный гол забил Джанлука Манчини.

Однако результат встречи не соответствовал развитию событий на поле. Россонери владели преимуществом, но так и не смогли распечатать ворота соперника.

Ранее в Серии А «Рома» встречалась с «Удинезе». Матч при счете 1:1 так и не был доигран из-за травмы Ндики. Обследование выявило у футболиста пневмоторакс.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Милан» 14 апреля потерял очки в чемпионате Италии во встрече с «Сассуоло». Поединок закончился вничью 3:3.

В ответном матче «Милану» нужно отыгрываться. Римляне хоть и победили в первой встрече, но выход в полуфинал себе на гарантировали. В итальянской столице ожидается очень интересная дуэль.

Ставка: Обе забьют за 1.73.

«Аталанта» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига Европы

«Аталанта» шокировала фанатов «Ливерпуля» в первом матче. Никто не думал, что клуб из Бергамо устроит красным разгром на «Энфилде». Теперь у команды Алексея Миранчука есть фантастический запас в три гола.

Растерять такое преимущество будет крайне сложно. Тем более, ответная встреча пройдет в Италии. Букмекеры уверены, что «Ливерпуль» возьмет реванш и победит.

Ранее Юрген Клопп говорил, что хочет выиграть с мерсисайдским коллективом Лигу Европы. В нынешнем сезоне вряд ли это получится. В первом матче «Ливерпуль» сыграл в родных стенах очень слабо. Теперь отыграться в Бергамо будет невероятно трудно.

В АПЛ «Ливерпуль» больше не лидер. Команда Клоппа упустила первое место после домашнего поражения от «Кристал Пэлас» (0:1). Сейчас таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», отставание от которого составляет два балла.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.66.

«Фиорентина» — «Виктория» Пльзень

Футбол. Лига конференций

«Фиорентина» уже не выйдет в еврокубки через чемпионат. Итальянскому клубу следует делать ставку на успешное выступление в Лиге конференций.

Но выход в полуфинал пока под вопросом. Первый поединок в Чехии закончился вничью 0:0.

В Серии А «Фиорентина» занимает 10-е место. Набрано 44 очка по итогам 31-го матча.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Виктория» Пльзень заканчивает сезон в чемпионате Чехии на третьем месте в таблице. В 28 играх команда записала в актив 58 очков (18 побед, 4 ничьи и 6 поражений).

После первой встречи с «Фиорентиной» «Виктория» порадовала своих болельщиков в домашнем матче с пражской «Славией». Была одержана победа со счетом 1:0. Решающий мяч на 87-й минуте забил Павел Шульц.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.40.

Общий коэффициент — 4.02.