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    Зверев проиграет Накашиме в двух сетах?

    Зверев — Накашима. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Накашима
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертьфинале турнира WTA 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 13 Июня 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 16:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
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    Зверев

    Саша попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему достаточно было выиграть лишь один матч.

    В четверг немецкий теннисист одержал победу над французом Корантеном Муте — 6:2, 7:6.

    Во втором сете Зверев спас сетбол на тай-брейке, а также позволил сопернику сделать обратный брейк при счете 4:3.

    Прогнозы на теннис

    В общем, чуть-чуть понервничать все же пришлось, но для первого матча на траве за долгое время Зверев сыграл вполне пристойно.

    Накашима

    Брэндон седьмой раз в этом году прошел дальше второго круга.

    Правда, больше двух матчей он до сих пор смог выиграть только на «пятисотнике» в Акапулько, на котором добрался до полуфинала.

    Во втором круге текущего турнира Накашима выиграл у соотечественника Лернера Тьена — 7:6, 6:3.

    В первом раунде Накашима одержал волевую победу над британцем Джейкобом Фирнли — 4:6, 7:6, 6:1.

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    Накашима второй год подряд дошел в Штутгарте до четвертьфинала. В 2024-м он уступил в 1/2 финала британцу Джеку Дрейперу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Накашимы букмекеры предлагают за 4.00.

    Прогноз: Саша выиграл три предыдущих матча против Брэндона. В прошлом году немецкий теннисист одержал победу над американцем в четвертом круге US Open. Несмотря на это, сейчас все равно нет уверенности в том, что Зверев продлит серию побед над Накашимой.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Накашима?

    Матч Зверев — Накашима состоится 13 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Накашима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Накашима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Накашима?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Накашима?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Накашимы букмекеры предлагают за 4.00.

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