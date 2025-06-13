Зверев — Накашима. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

Александр Зверев
Брэндон Накасима
Зверев
Саша попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему достаточно было выиграть лишь один матч.
В четверг немецкий теннисист одержал победу над французом Корантеном Муте — 6:2, 7:6.
Во втором сете Зверев спас сетбол на тай-брейке, а также позволил сопернику сделать обратный брейк при счете 4:3.
В общем, чуть-чуть понервничать все же пришлось, но для первого матча на траве за долгое время Зверев сыграл вполне пристойно.
Накашима
Брэндон седьмой раз в этом году прошел дальше второго круга.
Правда, больше двух матчей он до сих пор смог выиграть только на «пятисотнике» в Акапулько, на котором добрался до полуфинала.
Во втором круге текущего турнира Накашима выиграл у соотечественника Лернера Тьена — 7:6, 6:3.
В первом раунде Накашима одержал волевую победу над британцем Джейкобом Фирнли — 4:6, 7:6, 6:1.
Накашима второй год подряд дошел в Штутгарте до четвертьфинала. В 2024-м он уступил в 1/2 финала британцу Джеку Дрейперу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Накашимы букмекеры предлагают за 4.00.
Прогноз: Саша выиграл три предыдущих матча против Брэндона. В прошлом году немецкий теннисист одержал победу над американцем в четвертом круге US Open. Несмотря на это, сейчас все равно нет уверенности в том, что Зверев продлит серию побед над Накашимой.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.