Кванджу — Сеул: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.05

Кванджу
Сеул
«Кванджу»
Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком южнокорейской К-Лиги.
По итогам 17 туров в активе команды из Кванджу 24 очка и шестое место в турнирной таблице.
«Желто-красные» смогли 16 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Кванджу» сыграл вничью с «Тэгу» (1:1) и «Ульсаном» (1:1).
До этого же подопечные Ли Чжон Хё проиграли «Канвону» (0:1), но выиграли у «Пхохана» (1:1).
Перед этим же команда по пенальти прошла «Сувон» в 1/8 финала Кубка Южной Кореи.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Кванджу» в прошлом сезоне стал только девятым, а сейчас идет шестым и претендует на то, чтобы пробиться в чемпионский плей-офф. Думается, что это как раз и является главной задачей команды на сезон.
«Сеул»
Турнирное положение: команда из одноименного города тоже является середняком и претендует на попадание в чемпионский плей-офф.
«Драконы» смогли набрать 22 балла и пока что идут седьмыми в турнирной таблице.
Команда из столицы Южной Кореи смогла забить 14 мячей, а пропустила 16.
Последние матчи: в прошлых турах столичная команда проиграла «Джеджу» (1:3), но победила «Кимчхон» (1:0).
До этого же сеульцы смогли сыграть вничью с «Сувоном» (1:1) и победили «Тэгу» (1:0).
Перед этим сеульский коллектив также выиграл у «Тэджона» (2:1) в Кубке Южной Кореи.
Не сыграют: в команде из Сеула все готовы выйти на поле.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Сеул» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. Сейчас же подопечным Ким Ги Дона главное попасть в чемпионский плей-офф, после чего уже все возможно.
«Красно-черные» сейчас только на два балла отстают от шестой позиции, поэтому вся борьба еще впереди, но расслабляться точно нельзя, нужно стараться побеждать.
Статистика для ставок
- «Кванджу» не может выиграть на протяжении 3 матчей подряд
- «Сеул» проиграл только 1 из последних 7 матчей
- В последней очной игре «Кванджу» переиграл «Сеул» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Сеул» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа «Кванджу» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в последнее время команды забивают почти в каждой игре, поэтому и тут могут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.05.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.00.