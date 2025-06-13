Кванджу — Сеул: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.05

13 июня в чемпионате Южной Кореи по футболу сыграют «Кванджу» и «Сеул». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кванджу» — «Сеул», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кванджу»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком южнокорейской К-Лиги.

По итогам 17 туров в активе команды из Кванджу 24 очка и шестое место в турнирной таблице.

«Желто-красные» смогли 16 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Кванджу» сыграл вничью с «Тэгу» (1:1) и «Ульсаном» (1:1).

До этого же подопечные Ли Чжон Хё проиграли «Канвону» (0:1), но выиграли у «Пхохана» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим же команда по пенальти прошла «Сувон» в 1/8 финала Кубка Южной Кореи.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Кванджу» в прошлом сезоне стал только девятым, а сейчас идет шестым и претендует на то, чтобы пробиться в чемпионский плей-офф. Думается, что это как раз и является главной задачей команды на сезон.

«Сеул»

Турнирное положение: команда из одноименного города тоже является середняком и претендует на попадание в чемпионский плей-офф.

«Драконы» смогли набрать 22 балла и пока что идут седьмыми в турнирной таблице.

Команда из столицы Южной Кореи смогла забить 14 мячей, а пропустила 16.

Последние матчи: в прошлых турах столичная команда проиграла «Джеджу» (1:3), но победила «Кимчхон» (1:0).

До этого же сеульцы смогли сыграть вничью с «Сувоном» (1:1) и победили «Тэгу» (1:0).

Перед этим сеульский коллектив также выиграл у «Тэджона» (2:1) в Кубке Южной Кореи.

Не сыграют: в команде из Сеула все готовы выйти на поле.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Сеул» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. Сейчас же подопечным Ким Ги Дона главное попасть в чемпионский плей-офф, после чего уже все возможно.

«Красно-черные» сейчас только на два балла отстают от шестой позиции, поэтому вся борьба еще впереди, но расслабляться точно нельзя, нужно стараться побеждать.

Статистика для ставок

«Кванджу» не может выиграть на протяжении 3 матчей подряд

«Сеул» проиграл только 1 из последних 7 матчей

В последней очной игре «Кванджу» переиграл «Сеул» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Сеул» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа «Кванджу» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в последнее время команды забивают почти в каждой игре, поэтому и тут могут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.05.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.00.