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    Смогут ли «Кванджу» и «Сеул» выявить сильнейшего?

    Кванджу — Сеул: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Кванджу» — «Сеул»
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    «Сеул»
    13 июня в чемпионате Южной Кореи по футболу сыграют «Кванджу» и «Сеул». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кванджу» — «Сеул», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 13 Июня 2025 года

    Кванджу

  • Кванджу
    •  Кванджу 13:30 Сеул

    Сеул

  • Сеул
    •

    «Кванджу»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком южнокорейской К-Лиги.

    По итогам 17 туров в активе команды из Кванджу 24 очка и шестое место в турнирной таблице.

    «Желто-красные» смогли 16 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Кванджу» сыграл вничью с «Тэгу» (1:1) и «Ульсаном» (1:1).

    До этого же подопечные Ли Чжон Хё проиграли «Канвону» (0:1), но выиграли у «Пхохана» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же команда по пенальти прошла «Сувон» в 1/8 финала Кубка Южной Кореи.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Кванджу» в прошлом сезоне стал только девятым, а сейчас идет шестым и претендует на то, чтобы пробиться в чемпионский плей-офф. Думается, что это как раз и является главной задачей команды на сезон.

    «Сеул»

    Турнирное положение: команда из одноименного города тоже является середняком и претендует на попадание в чемпионский плей-офф.

    «Драконы» смогли набрать 22 балла и пока что идут седьмыми в турнирной таблице.

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  • 10/06/2025

    • Команда из столицы Южной Кореи смогла забить 14 мячей, а пропустила 16.

    Последние матчи: в прошлых турах столичная команда проиграла «Джеджу» (1:3), но победила «Кимчхон» (1:0).

    До этого же сеульцы смогли сыграть вничью с «Сувоном» (1:1) и победили «Тэгу» (1:0).

    Перед этим сеульский коллектив также выиграл у «Тэджона» (2:1) в Кубке Южной Кореи.

    Не сыграют: в команде из Сеула все готовы выйти на поле.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Сеул» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. Сейчас же подопечным Ким Ги Дона главное попасть в чемпионский плей-офф, после чего уже все возможно.

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    «Красно-черные» сейчас только на два балла отстают от шестой позиции, поэтому вся борьба еще впереди, но расслабляться точно нельзя, нужно стараться побеждать.

    Статистика для ставок

    • «Кванджу» не может выиграть на протяжении 3 матчей подряд

    • «Сеул» проиграл только 1 из последних 7 матчей

    • В последней очной игре «Кванджу» переиграл «Сеул» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Сеул» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа «Кванджу» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в последнее время команды забивают почти в каждой игре, поэтому и тут могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 3.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кванджу — Сеул?

    Матч Кванджу — Сеул состоится 13 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кванджу — Сеул?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кванджу — Сеул?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кванджу — Сеул?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кванджу — Сеул?

    Коэффициенты букмекеров: «Сеул» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа «Кванджу» — в 3.50.

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    Кванджу — Сеул: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 13.06.202513:30. Смогут ли «Кванджу» и «Сеул» выявить сильнейшего?
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