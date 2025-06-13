Шнайдер — Киз. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лондоне 13 июня 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 13 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Киз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

В первом матче на этой неделе Диана разгромила польку Магдалену Френх — 6:4, 6:1.

Во втором круге российская теннисистка одержала волевую победу над британкой Кэти Бултер — 2:6, 6:3, 6:2.

Успехи Шнайдер на лондонском «пятисотнике» не стали сюрпризом, учитывая ее результаты на траве в прошлом году.

В 2024-м Шнайдер выиграла турнир в Бад-Хомбурге, дошла до четвертьфинала в Бирмингеме и до третьего раунда на Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Шнайдер смогла выиграть больше двух матчей только на «тысячнике» в Риме.

Киз

Мэдисон попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче американская теннисистка спокойно обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:3, 6:2.

В этом году Киз еще ни разу не проигрывала в стартовом матче. На данный момент в ее активе 29 побед и семь поражений.

В начале июня Киз дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос, где проиграла чемпионке турнира Кори Гауфф.

В прошлом году Киз выиграла четыре из шести матчей на траве, а в 2023-м — девять из 10-ти (взяла титул в Истборне и дошла до четвертьфинала на Уимблдоне).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.77, победу Киз букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в прошлом году Диана проиграла американке на харде в Майами со счетом 6:2, 6:4. На этот раз Киз, скорее всего, будет не так легко, поскольку ее соперница тоже хорошо играет на траве.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.